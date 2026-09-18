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ФРГ раскритиковала ЕК за медлительность в вопросе налога на сверхприбыль

ФРГ раскритиковала ЕК за медлительность в вопросе налога на сверхприбыль - 18.09.2026, ПРАЙМ

ФРГ раскритиковала ЕК за медлительность в вопросе налога на сверхприбыль

Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:07+0300

2026-09-18T15:07+0300

2026-09-18T15:07+0300

нефть

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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов. "Комиссия (Евросоюза – ред.) занимает слишком сдержанную позицию", - сказал Клингбайль в Дублине перед встречей министров финансов стран ЕС, подчеркнув, что Брюссель должен "наконец взяться за дело" и представить предложения по введению налога на сверхприбыль. Слова министра приводит агентство Рейтер. Клингбайль отметил, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители отражается на повседневных расходах, что особенно заметно при заправке автомобиля и оплате аренды жилья. ЕК не может игнорировать эти перемены в жизни людей, добавил министр. Неформальная встреча министров финансов ЕС проходит 18-19 сентября в Дублине. Агентство Франс Пресс 22 августа передавало, что шесть стран ЕС, в том числе Германия, призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

германия

ближний восток

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нефть, германия, ближний восток, ес, ек, налог, европа