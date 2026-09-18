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ФРГ раскритиковала ЕК за медлительность в вопросе налога на сверхприбыль - 18.09.2026, ПРАЙМ
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ФРГ раскритиковала ЕК за медлительность в вопросе налога на сверхприбыль
ФРГ раскритиковала ЕК за медлительность в вопросе налога на сверхприбыль - 18.09.2026, ПРАЙМ
ФРГ раскритиковала ЕК за медлительность в вопросе налога на сверхприбыль
Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:07+0300
2026-09-18T15:07+0300
нефть
германия
ближний восток
ес
ек
налог
европа
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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов. "Комиссия (Евросоюза – ред.) занимает слишком сдержанную позицию", - сказал Клингбайль в Дублине перед встречей министров финансов стран ЕС, подчеркнув, что Брюссель должен "наконец взяться за дело" и представить предложения по введению налога на сверхприбыль. Слова министра приводит агентство Рейтер. Клингбайль отметил, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители отражается на повседневных расходах, что особенно заметно при заправке автомобиля и оплате аренды жилья. ЕК не может игнорировать эти перемены в жизни людей, добавил министр. Неформальная встреча министров финансов ЕС проходит 18-19 сентября в Дублине. Агентство Франс Пресс 22 августа передавало, что шесть стран ЕС, в том числе Германия, призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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нефть, германия, ближний восток, ес, ек, налог, европа
Нефть, ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС, ЕК, НАЛОГ, ЕВРОПА
15:07 18.09.2026
 
ФРГ раскритиковала ЕК за медлительность в вопросе налога на сверхприбыль

Минфин ФРГ обвинил ЕК в медлительности в вопросе налога на сверхприбыль нефтяных компаний

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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов.
"Комиссия (Евросоюза – ред.) занимает слишком сдержанную позицию", - сказал Клингбайль в Дублине перед встречей министров финансов стран ЕС, подчеркнув, что Брюссель должен "наконец взяться за дело" и представить предложения по введению налога на сверхприбыль. Слова министра приводит агентство Рейтер.
Клингбайль отметил, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители отражается на повседневных расходах, что особенно заметно при заправке автомобиля и оплате аренды жилья. ЕК не может игнорировать эти перемены в жизни людей, добавил министр.
Неформальная встреча министров финансов ЕС проходит 18-19 сентября в Дублине.
Агентство Франс Пресс 22 августа передавало, что шесть стран ЕС, в том числе Германия, призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
 
НефтьГЕРМАНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕСЕКНАЛОГЕВРОПА
 
 
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