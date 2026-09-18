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Продажи легковых автомобилей с пробегом в августе снизились на 8,4%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в августе снизились на 8,4% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Продажи легковых автомобилей с пробегом в августе снизились на 8,4%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам августа составили 518,2 тысячи штук, что на 8,4% меньше, чем год назад, сообщило агентство... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T07:15+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам августа составили 518,2 тысячи штук, что на 8,4% меньше, чем год назад, сообщило агентство "Автостат". "В августе россияне купили 518,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,6% меньше, чем месяцем ранее (в июле - 548,7 тысячи штук), и на 8,4% ниже результата августа прошлого года (565,5 тысяч штук)", - говорится в сообщении. Самой продаваемой маркой среди б/у легковых автомобилей в августе стала Lada с результатом 113,3 тысячи единиц (-17,7% в годовом выражении). Следом расположились японская Toyota (56,8 тысячи штук; -0,2%), а также корейские KIA (30,5 тысяч штук; -8,5%) и Hyundai (27,5 тысяч штук; -13,2%). А замыкает пятерку лидеров немецкий Volkswagen с 24,9 тысячи проданных автомобилей (+2,8%). В топ-10 августовского рейтинга попали также Nissan (23,1 тысячи штук), Honda (20,7 тысячи штук), Chevrolet (17,5 тысяч штук), Renault (17 тысяч штук) и Ford (14,9 тысячи штук). У всех марок, кроме Honda, в этой части списка динамика по сравнению с июлем прошлого года отрицательная. По итогам января-июля продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 2,2% и составили 3,95 миллиона единиц.
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бизнес, россия, honda, toyota, kia, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Honda, Toyota, Kia, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам августа составили 518,2 тысячи штук, что на 8,4% меньше, чем год назад, сообщило агентство "Автостат".
"В августе россияне купили 518,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,6% меньше, чем месяцем ранее (в июле - 548,7 тысячи штук), и на 8,4% ниже результата августа прошлого года (565,5 тысяч штук)", - говорится в сообщении.
Самой продаваемой маркой среди б/у легковых автомобилей в августе стала Lada с результатом 113,3 тысячи единиц (-17,7% в годовом выражении). Следом расположились японская Toyota (56,8 тысячи штук; -0,2%), а также корейские KIA (30,5 тысяч штук; -8,5%) и Hyundai (27,5 тысяч штук; -13,2%). А замыкает пятерку лидеров немецкий Volkswagen с 24,9 тысячи проданных автомобилей (+2,8%).
В топ-10 августовского рейтинга попали также Nissan (23,1 тысячи штук), Honda (20,7 тысячи штук), Chevrolet (17,5 тысяч штук), Renault (17 тысяч штук) и Ford (14,9 тысячи штук). У всех марок, кроме Honda, в этой части списка динамика по сравнению с июлем прошлого года отрицательная.
По итогам января-июля продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 2,2% и составили 3,95 миллиона единиц.