Эффективный рубль выдержал давление

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Во второй декаде сентября рубль заметно замедлил ослабление к ведущим мировым валютам. Благоприятный фон для российской национальной валюты создали высокие цены на нефть и сохранение ключевой ставки на уровне 14%. Нефть марки Brent с середины сентября уверенно закрепляется в диапазоне 100-110 долларов, при этом российский сорт Urals торгуется заметно выше рынка, удерживая отметку 110 долларов до начала следующей недели. Сверхкомфортные цены на российские энергоносители и широкий ассортимент экспорта оказывают сегодня заметную поддержку стабильному положению рубля на валютном рынке.Снижение реального эффективного курса рубля на 7,1% за август и на 5,1% с начала года говорит о том, что изменилась не только стоимость рубля относительно отдельных иностранных валют. Показатель отражает также изменение ценовой конкурентоспособности российской экономики по отношению к ключевым торговым партнерам. На августовскую динамику влиял целый набор факторов: соотношение спроса и предложения валюты, сокращение объемов пополнения золотовалютных резервов со стороны монетарных властей и по-прежнему высокая ключевая ставка Центрального банка. Поэтому для оценки положения российской экономики на внешних рынках реальный эффективный курс дает более содержательную картину, чем движение рубля исключительно к доллару или евро.Противопоставлять реальный эффективный и номинальный курсы было бы неправильно. Номинальная динамика в конечном итоге влияет на реальный эффективный курс, но последний не сводится к изменению валютной котировки. При его расчете учитываются также различия в инфляции России и стран — основных торговых партнеров и структура внешней торговли. В результате одинаковое изменение номинального курса в разных условиях может по-разному отражаться на реальной конкурентоспособности российской экономики.Что касается дальнейшей динамики номинального курса, факторы, которые могут способствовать ослаблению рубля, никуда не исчезли. Однако говорить о быстром продолжении прежнего тренда пока оснований нет. Поэтому недавнее укрепление рубля скорее говорит о замедлении процесса ослабления, чем об окончательном развороте тренда.Сегодня вполне вероятна заметная волатильность в рублевых парах, а не укрепление или резкое ослабление рубля. К началу третьей декады сентября ожидаем вероятный диапазон 82-87,5 рубля за доллар, 95-101 рубль за евро и 12,2-12,95 рубля за юань. Важно отметить, что баланс спроса и предложения валюты постепенно выравнивается, а сохранившаяся ключевая ставка продолжает поддерживать рубль и привлекательность рублевых инструментов для российских инвесторов и трейдеров на фоне макроэкономической стабильности.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Во второй декаде сентября рубль заметно замедлил ослабление к ведущим мировым валютам. Благоприятный фон для российской национальной валюты создали высокие цены на нефть и сохранение ключевой ставки на уровне 14%. Нефть марки Brent с середины сентября уверенно закрепляется в диапазоне 100-110 долларов, при этом российский сорт Urals торгуется заметно выше рынка, удерживая отметку 110 долларов до начала следующей недели. Сверхкомфортные цены на российские энергоносители и широкий ассортимент экспорта оказывают сегодня заметную поддержку стабильному положению рубля на валютном рынке.
Снижение реального эффективного курса рубля на 7,1% за август и на 5,1% с начала года говорит о том, что изменилась не только стоимость рубля относительно отдельных иностранных валют. Показатель отражает также изменение ценовой конкурентоспособности российской экономики по отношению к ключевым торговым партнерам. На августовскую динамику влиял целый набор факторов: соотношение спроса и предложения валюты, сокращение объемов пополнения золотовалютных резервов со стороны монетарных властей и по-прежнему высокая ключевая ставка Центрального банка. Поэтому для оценки положения российской экономики на внешних рынках реальный эффективный курс дает более содержательную картину, чем движение рубля исключительно к доллару или евро.
Противопоставлять реальный эффективный и номинальный курсы было бы неправильно. Номинальная динамика в конечном итоге влияет на реальный эффективный курс, но последний не сводится к изменению валютной котировки. При его расчете учитываются также различия в инфляции России и стран — основных торговых партнеров и структура внешней торговли. В результате одинаковое изменение номинального курса в разных условиях может по-разному отражаться на реальной конкурентоспособности российской экономики.
Что касается дальнейшей динамики номинального курса, факторы, которые могут способствовать ослаблению рубля, никуда не исчезли. Однако говорить о быстром продолжении прежнего тренда пока оснований нет. Поэтому недавнее укрепление рубля скорее говорит о замедлении процесса ослабления, чем об окончательном развороте тренда.
Сегодня вполне вероятна заметная волатильность в рублевых парах, а не укрепление или резкое ослабление рубля. К началу третьей декады сентября ожидаем вероятный диапазон 82-87,5 рубля за доллар, 95-101 рубль за евро и 12,2-12,95 рубля за юань. Важно отметить, что баланс спроса и предложения валюты постепенно выравнивается, а сохранившаяся ключевая ставка продолжает поддерживать рубль и привлекательность рублевых инструментов для российских инвесторов и трейдеров на фоне макроэкономической стабильности.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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