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Эффективный рубль выдержал давление - 18.09.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260918/protsenko-873419026.html
Эффективный рубль выдержал давление
Эффективный рубль выдержал давление - 18.09.2026, ПРАЙМ
Эффективный рубль выдержал давление
Во второй декаде сентября рубль заметно замедлил ослабление к ведущим мировым валютам. Благоприятный фон для российской национальной валюты создали высокие цены | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:54+0300
2026-09-18T11:54+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
центральные банки
рубль
валюта
нефть
доллар
евро
юань
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Во второй декаде сентября рубль заметно замедлил ослабление к ведущим мировым валютам. Благоприятный фон для российской национальной валюты создали высокие цены на нефть и сохранение ключевой ставки на уровне 14%. Нефть марки Brent с середины сентября уверенно закрепляется в диапазоне 100-110 долларов, при этом российский сорт Urals торгуется заметно выше рынка, удерживая отметку 110 долларов до начала следующей недели. Сверхкомфортные цены на российские энергоносители и широкий ассортимент экспорта оказывают сегодня заметную поддержку стабильному положению рубля на валютном рынке.Снижение реального эффективного курса рубля на 7,1% за август и на 5,1% с начала года говорит о том, что изменилась не только стоимость рубля относительно отдельных иностранных валют. Показатель отражает также изменение ценовой конкурентоспособности российской экономики по отношению к ключевым торговым партнерам. На августовскую динамику влиял целый набор факторов: соотношение спроса и предложения валюты, сокращение объемов пополнения золотовалютных резервов со стороны монетарных властей и по-прежнему высокая ключевая ставка Центрального банка. Поэтому для оценки положения российской экономики на внешних рынках реальный эффективный курс дает более содержательную картину, чем движение рубля исключительно к доллару или евро.Противопоставлять реальный эффективный и номинальный курсы было бы неправильно. Номинальная динамика в конечном итоге влияет на реальный эффективный курс, но последний не сводится к изменению валютной котировки. При его расчете учитываются также различия в инфляции России и стран — основных торговых партнеров и структура внешней торговли. В результате одинаковое изменение номинального курса в разных условиях может по-разному отражаться на реальной конкурентоспособности российской экономики.Что касается дальнейшей динамики номинального курса, факторы, которые могут способствовать ослаблению рубля, никуда не исчезли. Однако говорить о быстром продолжении прежнего тренда пока оснований нет. Поэтому недавнее укрепление рубля скорее говорит о замедлении процесса ослабления, чем об окончательном развороте тренда.Сегодня вполне вероятна заметная волатильность в рублевых парах, а не укрепление или резкое ослабление рубля. К началу третьей декады сентября ожидаем вероятный диапазон 82-87,5 рубля за доллар, 95-101 рубль за евро и 12,2-12,95 рубля за юань. Важно отметить, что баланс спроса и предложения валюты постепенно выравнивается, а сохранившаяся ключевая ставка продолжает поддерживать рубль и привлекательность рублевых инструментов для российских инвесторов и трейдеров на фоне макроэкономической стабильности.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, центральные банки, рубль, валюта, нефть, доллар, евро, юань
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, центральные банки, рубль, валюта, Нефть, доллар, евро, юань
11:54 18.09.2026
 
Эффективный рубль выдержал давление

Эксперт Проценко: рубль замедлил ослабление, но разворота тренда нет

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Во второй декаде сентября рубль заметно замедлил ослабление к ведущим мировым валютам. Благоприятный фон для российской национальной валюты создали высокие цены на нефть и сохранение ключевой ставки на уровне 14%. Нефть марки Brent с середины сентября уверенно закрепляется в диапазоне 100-110 долларов, при этом российский сорт Urals торгуется заметно выше рынка, удерживая отметку 110 долларов до начала следующей недели. Сверхкомфортные цены на российские энергоносители и широкий ассортимент экспорта оказывают сегодня заметную поддержку стабильному положению рубля на валютном рынке.
Снижение реального эффективного курса рубля на 7,1% за август и на 5,1% с начала года говорит о том, что изменилась не только стоимость рубля относительно отдельных иностранных валют. Показатель отражает также изменение ценовой конкурентоспособности российской экономики по отношению к ключевым торговым партнерам. На августовскую динамику влиял целый набор факторов: соотношение спроса и предложения валюты, сокращение объемов пополнения золотовалютных резервов со стороны монетарных властей и по-прежнему высокая ключевая ставка Центрального банка. Поэтому для оценки положения российской экономики на внешних рынках реальный эффективный курс дает более содержательную картину, чем движение рубля исключительно к доллару или евро.
Противопоставлять реальный эффективный и номинальный курсы было бы неправильно. Номинальная динамика в конечном итоге влияет на реальный эффективный курс, но последний не сводится к изменению валютной котировки. При его расчете учитываются также различия в инфляции России и стран — основных торговых партнеров и структура внешней торговли. В результате одинаковое изменение номинального курса в разных условиях может по-разному отражаться на реальной конкурентоспособности российской экономики.
Что касается дальнейшей динамики номинального курса, факторы, которые могут способствовать ослаблению рубля, никуда не исчезли. Однако говорить о быстром продолжении прежнего тренда пока оснований нет. Поэтому недавнее укрепление рубля скорее говорит о замедлении процесса ослабления, чем об окончательном развороте тренда.
Сегодня вполне вероятна заметная волатильность в рублевых парах, а не укрепление или резкое ослабление рубля. К началу третьей декады сентября ожидаем вероятный диапазон 82-87,5 рубля за доллар, 95-101 рубль за евро и 12,2-12,95 рубля за юань. Важно отметить, что баланс спроса и предложения валюты постепенно выравнивается, а сохранившаяся ключевая ставка продолжает поддерживать рубль и привлекательность рублевых инструментов для российских инвесторов и трейдеров на фоне макроэкономической стабильности.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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