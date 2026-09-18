Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева" - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/razvjazka-873421096.html
В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева"
В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева" - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева"
Движение по транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области запущено на 4 месяца раньше плана, сообщила пресс-служба... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:29+0300
2026-09-18T12:29+0300
бизнес
россия
ленинградская область
новгородская область
мурманск
автодор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873421096.jpg?1789723777
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Движение по транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области запущено на 4 месяца раньше плана, сообщила пресс-служба правительства РФ. "В Тосненском районе Ленинградской области на 4 месяца раньше плана открыли транспортную развязку на 593-м километре скоростной трассы М-11 "Нева", - говорится в сообщении. Данный объект построен по просьбе жителей Ленинградской и Новгородской областей и призван обеспечить удобный выезд на М-11, улучшить связанность двух регионов и сократить путь до скоростной магистрали. В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Александр Дронов и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. "Главный результат появления развязки – новое качество поездок для жителей Ленинградской и Новгородской областей. Она перераспределит трафик на границе двух регионов, сократит время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Для жителей Любани, Тосненского района и близлежащих новгородских населенных пунктов выезд на М-11 станет короче на десять километров", - приводятся в сообщении слова Никитина.
ленинградская область
новгородская область
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ленинградская область, новгородская область, мурманск, автодор
Бизнес, РОССИЯ, Ленинградская область, Новгородская область, МУРМАНСК, Автодор
12:29 18.09.2026
 
В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева"

Развязку на 593-м километре трассы М-11 "Нева" открыли на 4 месяца раньше плана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Движение по транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области запущено на 4 месяца раньше плана, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"В Тосненском районе Ленинградской области на 4 месяца раньше плана открыли транспортную развязку на 593-м километре скоростной трассы М-11 "Нева", - говорится в сообщении.
Данный объект построен по просьбе жителей Ленинградской и Новгородской областей и призван обеспечить удобный выезд на М-11, улучшить связанность двух регионов и сократить путь до скоростной магистрали.
В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Александр Дронов и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"Главный результат появления развязки – новое качество поездок для жителей Ленинградской и Новгородской областей. Она перераспределит трафик на границе двух регионов, сократит время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Для жителей Любани, Тосненского района и близлежащих новгородских населенных пунктов выезд на М-11 станет короче на десять километров", - приводятся в сообщении слова Никитина.
 
БизнесРОССИЯЛенинградская областьНовгородская областьМУРМАНСКАвтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала