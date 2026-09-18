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В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева"
В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева" - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева"
Движение по транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области запущено на 4 месяца раньше плана, сообщила пресс-служба... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:29+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Движение по транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области запущено на 4 месяца раньше плана, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"В Тосненском районе Ленинградской области на 4 месяца раньше плана открыли транспортную развязку на 593-м километре скоростной трассы М-11 "Нева", - говорится в сообщении.
Данный объект построен по просьбе жителей Ленинградской и Новгородской областей и призван обеспечить удобный выезд на М-11, улучшить связанность двух регионов и сократить путь до скоростной магистрали.
В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Александр Дронов и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"Главный результат появления развязки – новое качество поездок для жителей Ленинградской и Новгородской областей. Она перераспределит трафик на границе двух регионов, сократит время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Для жителей Любани, Тосненского района и близлежащих новгородских населенных пунктов выезд на М-11 станет короче на десять километров", - приводятся в сообщении слова Никитина.
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В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева"
Развязку на 593-м километре трассы М-11 "Нева" открыли на 4 месяца раньше плана
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Движение по транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области запущено на 4 месяца раньше плана, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"В Тосненском районе Ленинградской области на 4 месяца раньше плана открыли транспортную развязку на 593-м километре скоростной трассы М-11 "Нева", - говорится в сообщении.
Данный объект построен по просьбе жителей Ленинградской и Новгородской областей и призван обеспечить удобный выезд на М-11, улучшить связанность двух регионов и сократить путь до скоростной магистрали.
В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Александр Дронов и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"Главный результат появления развязки – новое качество поездок для жителей Ленинградской и Новгородской областей. Она перераспределит трафик на границе двух регионов, сократит время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Для жителей Любани, Тосненского района и близлежащих новгородских населенных пунктов выезд на М-11 станет короче на десять километров", - приводятся в сообщении слова Никитина.