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В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева"

В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева" - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Ленинградской области открыли развязку на трассе М-11 "Нева"

Движение по транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области запущено на 4 месяца раньше плана, сообщила пресс-служба... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T12:29+0300

2026-09-18T12:29+0300

2026-09-18T12:29+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Движение по транспортной развязке на 593-м километре трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области запущено на 4 месяца раньше плана, сообщила пресс-служба правительства РФ. "В Тосненском районе Ленинградской области на 4 месяца раньше плана открыли транспортную развязку на 593-м километре скоростной трассы М-11 "Нева", - говорится в сообщении. Данный объект построен по просьбе жителей Ленинградской и Новгородской областей и призван обеспечить удобный выезд на М-11, улучшить связанность двух регионов и сократить путь до скоростной магистрали. В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Александр Дронов и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. "Главный результат появления развязки – новое качество поездок для жителей Ленинградской и Новгородской областей. Она перераспределит трафик на границе двух регионов, сократит время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Для жителей Любани, Тосненского района и близлежащих новгородских населенных пунктов выезд на М-11 станет короче на десять километров", - приводятся в сообщении слова Никитина.

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