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Решетников рассказал о прямых перелетах в Белоруссию

Решетников рассказал о прямых перелетах в Белоруссию - 18.09.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о прямых перелетах в Белоруссию

Прямые перелеты из России в Белоруссию осуществляются из 16 регионов страны, в настоящее время в неделю вылетает 168 рейсов, сказал министр экономического... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:36+0300

2026-09-18T17:36+0300

2026-09-18T17:39+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Прямые перелеты из России в Белоруссию осуществляются из 16 регионов страны, в настоящее время в неделю вылетает 168 рейсов, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сегодня прямое авиасообщение в Белоруссию есть у 16 регионов России. Это 168 рейсов в неделю", - сказал министр, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии. По его словам, в прошлом году взаимный турпоток вырос еще на треть - до 900 тысяч поездок. При этом в текущем году позитивная динамика сохраняется. Решетников отметил, что данному результату способствует расширение авиасообщения. "В этом году открыли рейсы в Минск из Перми и Петрозаводска", - поделился он. Министр также подчеркнул, что туризм остается в центре совместного внимания стран. Помимо этого, Россия и Белоруссия развивают приграничный туризм. Так, в апреле было запущены пригородные железнодорожные перевозки с субсидированием из союзного бюджета. "За неполные полгода мы перевезли 55 тысяч пассажиров. Это вдвое больше, чем мы предполагали по итогам года", - сообщил Решетников. Кроме того, он отметил, что новые поезда между Смоленском, Оршей и Витебском становятся основой еще и туристических маршрутов.

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бизнес, россия, белоруссия, минск, пермь, максим решетников, минэкономики