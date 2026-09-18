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Решетников рассказал о прямых перелетах в Белоруссию
Решетников рассказал о прямых перелетах в Белоруссию - 18.09.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о прямых перелетах в Белоруссию
Прямые перелеты из России в Белоруссию осуществляются из 16 регионов страны, в настоящее время в неделю вылетает 168 рейсов, сказал министр экономического... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:36+0300
2026-09-18T17:36+0300
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пермь
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Прямые перелеты из России в Белоруссию осуществляются из 16 регионов страны, в настоящее время в неделю вылетает 168 рейсов, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сегодня прямое авиасообщение в Белоруссию есть у 16 регионов России. Это 168 рейсов в неделю", - сказал министр, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии. По его словам, в прошлом году взаимный турпоток вырос еще на треть - до 900 тысяч поездок. При этом в текущем году позитивная динамика сохраняется. Решетников отметил, что данному результату способствует расширение авиасообщения. "В этом году открыли рейсы в Минск из Перми и Петрозаводска", - поделился он. Министр также подчеркнул, что туризм остается в центре совместного внимания стран. Помимо этого, Россия и Белоруссия развивают приграничный туризм. Так, в апреле было запущены пригородные железнодорожные перевозки с субсидированием из союзного бюджета. "За неполные полгода мы перевезли 55 тысяч пассажиров. Это вдвое больше, чем мы предполагали по итогам года", - сообщил Решетников. Кроме того, он отметил, что новые поезда между Смоленском, Оршей и Витебском становятся основой еще и туристических маршрутов.
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Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ПЕРМЬ, Максим Решетников, Минэкономики
Решетников рассказал о прямых перелетах в Белоруссию
Решетников: прямые перелеты в Белоруссию осуществляются из 16 регионов России
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Прямые перелеты из России в Белоруссию осуществляются из 16 регионов страны, в настоящее время в неделю вылетает 168 рейсов, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Сегодня прямое авиасообщение в Белоруссию есть у 16 регионов России. Это 168 рейсов в неделю", - сказал министр, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.
По его словам, в прошлом году взаимный турпоток вырос еще на треть - до 900 тысяч поездок. При этом в текущем году позитивная динамика сохраняется.
Решетников отметил, что данному результату способствует расширение авиасообщения. "В этом году открыли рейсы в Минск из Перми и Петрозаводска", - поделился он.
Министр также подчеркнул, что туризм остается в центре совместного внимания стран.
Помимо этого, Россия и Белоруссия развивают приграничный туризм. Так, в апреле было запущены пригородные железнодорожные перевозки с субсидированием из союзного бюджета. "За неполные полгода мы перевезли 55 тысяч пассажиров. Это вдвое больше, чем мы предполагали по итогам года", - сообщил Решетников.
Кроме того, он отметил, что новые поезда между Смоленском, Оршей и Витебском становятся основой еще и туристических маршрутов.