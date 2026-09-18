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В 37 муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС

В 37 муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС - 18.09.2026, ПРАЙМ

В 37 муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС

Режим ЧС регионального характера введен в 37 муниципалитетах Свердловской области, где из-за паводка летом произошло сильное переувлажнение почвы, это позволит... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:01+0300

2026-09-18T16:01+0300

2026-09-18T16:01+0300

общество

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС регионального характера введен в 37 муниципалитетах Свердловской области, где из-за паводка летом произошло сильное переувлажнение почвы, это позволит аграриям претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай, сообщает департамент информационной политики региона. "Губернатор Денис Паслер подписал распоряжение, направленное на поддержку свердловских аграриев, пострадавших от паводков... о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в отношении земель, используемых для сельскохозяйственного производства в 37 муниципалитетах", - говорится в сообщении. По информации департамента, пострадавшие из-за паводка аграрии ранее обратились к губернатору за помощью. Теперь распоряжение поможет земледельцам претендовать на страховые выплаты за потерянные посевы и избежать штрафов и возврата субсидий из бюджета из-за низкого урожая. "Те, кто занимается сельским хозяйством, обратились за поддержкой, мы обсуждали необходимые решения, в том числе связанные с нормативным документом региона по принятию режима ЧС на территории тех муниципалитетов, где произошло переувлажнение почвы... С селянами мы в постоянном диалоге, всего в 2026 году они получат поддержку порядка 5 миллиардов рублей, мы отдадим их в полном объеме, а с учетом сложностей и природных условий никаких санкций не будет", – цитирует департамент Паслера. В сообщении отмечается, что работы по ликвидации ЧС поручено координировать министру агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анне Кузнецовой. Распоряжением не только вводится режим ЧС, но утверждается план по устранению последствий переувлажнения почвы. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков возник паводок. По данным департамента информационной политики, в 18 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС.

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общество , свердловская область, екатеринбург