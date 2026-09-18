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Россия в июле сократила импорт пива из Казахстана до минимума с 2018 года

Россия в июле сократила импорт пива из Казахстана до минимума с 2018 года - 18.09.2026, ПРАЙМ

Россия в июле сократила импорт пива из Казахстана до минимума с 2018 года

Россия в июле сократила импорт пива из Казахстана до минимальных с 2018 года 82,4 тысячи долларов, следует из данных таможенного ведомства республики и... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:17+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия в июле сократила импорт пива из Казахстана до минимальных с 2018 года 82,4 тысячи долларов, следует из данных таможенного ведомства республики и платформы ООН Comtrade, которые изучило РИА Новости. В месячном выражении ведомство зафиксировало снижение поставок в пять раз, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт пива из Казахстана в Россию сократился в 17 раз. Июльские объемы стали минимальными с апреля 2018 года - тогда они достигали 73,2 тысячи долларов. На Россию в июле пришлось 5% всех соответствующих поставок из Казахстана, а больше половины всего объема ушло в Киргизию.

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россия, мировая экономика, казахстан, киргизия