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СДПГ призвала нефтяные компании ввести потолок цен на топливо

СДПГ призвала нефтяные компании ввести потолок цен на топливо - 18.09.2026, ПРАЙМ

СДПГ призвала нефтяные компании ввести потолок цен на топливо

Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге призвала нефтяные концерны, которые ведут деятельность в Германии, ввести временный потолок... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:25+0300

2026-09-18T15:25+0300

2026-09-18T15:25+0300

нефть

газ

германия

welt am sonntag

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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге призвала нефтяные концерны, которые ведут деятельность в Германии, ввести временный потолок цен на топливо, чтобы снизить нагрузку на владельцев автомобилей. "Мы призываем работающие в Германии нефтяные концерны в ближайшие дни ввести временный потолок цен на топливо… Если нефтяные концерны в течение 14 дней не предпримут необходимых мер, мы призовем правительство Германии разработать механизм ограничения цен, который позволит… сократить расходы потребителей", - приводит газета Welt am Sonntag выдержку из документа фракции. Газета указывает, что предложенная социал-демократами мера направлена на то, чтобы облегчить финансовую нагрузку на автомобилистов. Издание уточняет, что документ подготовил зампредседателя фракции СДПГ Арманд Цорн. Цорн также призвал ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний. Во вторник Мерц констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти, из-за чего многие граждане, ежедневно использующие автомобиль, уже достигли, по его словам, предела своих финансовых возможностей. В связи с этим он заверил, что правительство находится в тесном контакте с региональными властями для выработки дальнейших шагов для стабилизации цен на горючее.

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нефть, газ, германия, welt am sonntag