https://1prime.ru/20260918/sejm-873434127.html

Сейм Польши повторно принял закон о введении налога на сверхприбыль

Сейм Польши повторно принял закон о введении налога на сверхприбыль - 18.09.2026, ПРАЙМ

Сейм Польши повторно принял закон о введении налога на сверхприбыль

Сейм Польши повторно принял закон о введении специального налога на сверхприбыль компаний топливного сектора, средства от которого планируется направить на... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:29+0300

2026-09-18T16:29+0300

2026-09-18T16:29+0300

польша

кароль навроцкий

сейм

конституционный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873434127.jpg?1789738145

ВАРШАВА, 18 сен – ПРАЙМ. Сейм Польши повторно принял закон о введении специального налога на сверхприбыль компаний топливного сектора, средства от которого планируется направить на финансирование программы по снижению цен на автомобильное топливо, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания нижней палаты парламента республики. Это уже вторая попытка правящей коалиции ввести аналогичный налог. Предыдущий закон был принят парламентом, однако в июле 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал его, направив на проверку в Конституционный суд - тогда правительство внесло законопроект на рассмотрение парламента повторно. В пятницу за принятие закона проголосовали 237 депутатов, 202 выступили против, один воздержался. Теперь документ должен рассмотреть сенат. Согласно одобренным поправкам, налог будет взиматься за период с марта 2026 года по март 2027 года. Изначально предполагалось, что взимание налога завершится в декабре 2026 года. Для производителей жидкого топлива предусмотрена ставка в размере 60% от налоговой базы, которая определяется исходя из превышения фактических доходов над расчетным уровнем, основанным на референтной марже компании. Для компаний, занимающихся продажей импортного топлива без его производства, ставка составит 50%. При этом внесенная в рамках рассмотрения законопроекта поправка устанавливает ограничение: для предприятий, не производящих жидкое топливо, сумма налога не должна превышать 50% от полученного ими дохода или чистой прибыли, пропорционально относимой к соответствующему налоговому периоду. Правительство Польши рассчитывает направить поступления от нового налога на финансирование программы по ограничению цен на топливо "Топливо дешевле". Первоначально ожидаемые доходы оценивались примерно в 4 миллиарда злотых (около 1 миллиарда долларов), тогда как общая стоимость реализуемого государством пакета мер поддержки, по данным министерства финансов, составляет около 5,2 миллиарда злотых (около 1,37 миллиарда долларов). Новый закон предусматривает также возможность для министра финансов и экономики временно снижать акциз на жидкое топливо посредством соответствующего распоряжения.

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, кароль навроцкий, сейм, конституционный суд