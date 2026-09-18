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"СПБ биржа" с 24 сентября продлит основную торговую сессию на час - 18.09.2026, ПРАЙМ
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"СПБ биржа" с 24 сентября продлит основную торговую сессию на час
"СПБ биржа" с 24 сентября продлит основную торговую сессию на час - 18.09.2026, ПРАЙМ
"СПБ биржа" с 24 сентября продлит основную торговую сессию на час
"СПБ биржа" с четверга увеличит продолжительность основной торговой сессии на один час - она будет начинаться в 9.00 мск вместо 10.00, говорится в сообщении... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:04+0300
2026-09-18T15:05+0300
рынок
спб биржа
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с четверга увеличит продолжительность основной торговой сессии на один час - она будет начинаться в 9.00 мск вместо 10.00, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ биржа" с 24 сентября 2026 года увеличит продолжительность основной торговой сессии на один час. Она будет начинаться в 9.00 мск вместо 10.00 мск. При этом общее время проведения торгов останется прежним", - говорится в сообщении биржи. Согласно новому расписанию, утренняя дополнительная сессия будет проходить с 7.00 до 9.00 мск, основная торговая сессия — с 9.00 до 19.00 мск. В остальном расписание торгов не изменится. Торги ценными бумагами будут завершаться в 23.50 мск, неоактивами на глобальные ценные бумаги - в 23.00 мск, неоактивами на российские акции и криптоиндексы - в 0.00 мск. В выходные и праздничные дни торги по-прежнему будут начинаться в 10.00 мск. "Современная биржевая инфраструктура требует согласованности режимов торгов для удобства участников рынка. Участники работают одновременно на разных площадках, поэтому важно, чтобы расписание основных сессий было максимально синхронизировано. Увеличивая продолжительность основной сессии, мы делаем работу участников рынка более удобной", - отметил генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков. Ранее Московская биржа также перенесла начало основной торговой сессии на 9.00 с 10.00 мск. Торговая площадка работает в таком режиме с 14 сентября.
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рынок, спб биржа
Рынок, СПБ биржа
15:04 18.09.2026 (обновлено: 15:05 18.09.2026)
 
"СПБ биржа" с 24 сентября продлит основную торговую сессию на час

"СПБ биржа" с четверга увеличит продолжительность основной торговой сессии на час

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с четверга увеличит продолжительность основной торговой сессии на один час - она будет начинаться в 9.00 мск вместо 10.00, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ биржа" с 24 сентября 2026 года увеличит продолжительность основной торговой сессии на один час. Она будет начинаться в 9.00 мск вместо 10.00 мск. При этом общее время проведения торгов останется прежним", - говорится в сообщении биржи.
Согласно новому расписанию, утренняя дополнительная сессия будет проходить с 7.00 до 9.00 мск, основная торговая сессия — с 9.00 до 19.00 мск. В остальном расписание торгов не изменится.
Торги ценными бумагами будут завершаться в 23.50 мск, неоактивами на глобальные ценные бумаги - в 23.00 мск, неоактивами на российские акции и криптоиндексы - в 0.00 мск. В выходные и праздничные дни торги по-прежнему будут начинаться в 10.00 мск.
"Современная биржевая инфраструктура требует согласованности режимов торгов для удобства участников рынка. Участники работают одновременно на разных площадках, поэтому важно, чтобы расписание основных сессий было максимально синхронизировано. Увеличивая продолжительность основной сессии, мы делаем работу участников рынка более удобной", - отметил генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков.
Ранее Московская биржа также перенесла начало основной торговой сессии на 9.00 с 10.00 мск. Торговая площадка работает в таком режиме с 14 сентября.
 
РынокСПБ биржа
 
 
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