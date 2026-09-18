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Страховщики не фиксируют всплеска обращений из-за отравлений в Египте
Страховщики не фиксируют всплеска обращений из-за отравлений в Египте - 18.09.2026, ПРАЙМ
Страховщики не фиксируют всплеска обращений из-за отравлений в Египте
Страховые компании не фиксируют всплеска обращений о плохом самочувствии от российских туристов на фоне информации об отравлении путешественников в отелях... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:58+0300
2026-09-18T15:58+0300
2026-09-18T16:00+0300
туризм
бизнес
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египет
атор
роспотребнадзор
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Страховые компании не фиксируют всплеска обращений о плохом самочувствии от российских туристов на фоне информации об отравлении путешественников в отелях Египта, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в пятницу в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что десятки россиян отравились в люксовых отелях Египта, среди симптомов пострадавшие отмечают диарею и слабость. Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс" сообщил, что в связи с информацией об отравлении российских туристов направил запросы в минздрав Египта и АТОР. "По предварительным результатам опроса страховых компаний, всплеска обращений с симптомами рвоты и диареи у туристов из данных объектов не зафиксировано", - сказали в пресс-службе АТОР. Ассоциация проверяет информацию об отравлениях в египетских отелях.
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туризм, бизнес, россия, египет, атор, роспотребнадзор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АТОР, Роспотребнадзор
Страховщики не фиксируют всплеска обращений из-за отравлений в Египте
АТОР: страховщики не фиксируют всплеска обращений о плохом самочувствии у россиян в Египте
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Страховые компании не фиксируют всплеска обращений о плохом самочувствии от российских туристов на фоне информации об отравлении путешественников в отелях Египта, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в пятницу в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что десятки россиян отравились в люксовых отелях Египта, среди симптомов пострадавшие отмечают диарею и слабость. Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс" сообщил, что в связи с информацией об отравлении российских туристов направил запросы в минздрав Египта и АТОР.
"По предварительным результатам опроса страховых компаний, всплеска обращений с симптомами рвоты и диареи у туристов из данных объектов не зафиксировано", - сказали в пресс-службе АТОР.
Ассоциация проверяет информацию об отравлениях в египетских отелях.