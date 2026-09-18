https://1prime.ru/20260918/tsena-873420888.html
Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд
Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд - 18.09.2026, ПРАЙМ
Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд
Цена на дизельное топливо в Германии уже на следующий день после установления рекорда обновила его, сообщает издание Bild со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:23+0300
2026-09-18T12:23+0300
2026-09-18T12:51+0300
мировая экономика
германия
фридрих мерц
bild
европа
франция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873420888.jpg?1789725104
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цена на дизельное топливо в Германии уже на следующий день после установления рекорда обновила его, сообщает издание Bild со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает цены на АЗС.В среду дизельное топливо вслед за бензином обновило рекордную стоимость в Германии - среднесуточная цена за литр достигла 2,453 евро. А в четверг новый рекорд сразу же был побит, следует из сообщения."Цена на дизтопливо побивает один рекорд за другим. В четверг один литр дизтоплива в среднем по стране и в среднем за сутки стоил 2,471 евро", - говорится в публикации издания.Ранее немецкий отраслевой союз обратился в открытом письме к канцлеру Германии Фридриху Мерцу из-за рекордных цен на дизельное топливо.Во вторник Мерц констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти, из-за чего многие граждане, ежедневно использующие автомобиль, уже достигли, по его словам, предела своих финансовых возможностей. В связи с этим он заверил, что правительство находится в тесном контакте с региональными властями для выработки дальнейших шагов для стабилизации цен на горючее.Сходная картина наблюдается и на рынках автомобильного топлива других крупных стран Европы. Так, в соседней Франции средняя цена на дизельное топливо тоже побила исторический рекорд - достигнутый 9 апреля, чуть более чем через месяц после начала конфликта вокруг Ирана. По данным СМИ со ссылкой на проанализированные данные более 6,5 тысяч заправок, эта цена достигла 2,4 евро за литр.
германия
европа
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, германия, фридрих мерц, bild, европа, франция
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Bild, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ
Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд
Bild: цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд после установления рекорда
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цена на дизельное топливо в Германии уже на следующий день после установления рекорда обновила его, сообщает издание Bild со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает цены на АЗС.
В среду дизельное топливо вслед за бензином обновило рекордную стоимость в Германии
- среднесуточная цена за литр достигла 2,453 евро. А в четверг новый рекорд сразу же был побит, следует из сообщения.
"Цена на дизтопливо побивает один рекорд за другим. В четверг один литр дизтоплива в среднем по стране и в среднем за сутки стоил 2,471 евро", - говорится в публикации издания.
Ранее немецкий отраслевой союз обратился в открытом письме к канцлеру Германии Фридриху Мерцу
из-за рекордных цен на дизельное топливо.
Во вторник Мерц констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти, из-за чего многие граждане, ежедневно использующие автомобиль, уже достигли, по его словам, предела своих финансовых возможностей. В связи с этим он заверил, что правительство находится в тесном контакте с региональными властями для выработки дальнейших шагов для стабилизации цен на горючее.
Сходная картина наблюдается и на рынках автомобильного топлива других крупных стран Европы
. Так, в соседней Франции
средняя цена на дизельное топливо тоже побила исторический рекорд - достигнутый 9 апреля, чуть более чем через месяц после начала конфликта вокруг Ирана
. По данным СМИ со ссылкой на проанализированные данные более 6,5 тысяч заправок, эта цена достигла 2,4 евро за литр.