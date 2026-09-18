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АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Таиланде из-за вспышки COVID-19

АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Таиланде из-за вспышки COVID-19 - 18.09.2026, ПРАЙМ

АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Таиланде из-за вспышки COVID-19

Российские туристы не отказываются от путевок в Таиланд на фоне вспышки ковида в стране, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:25+0300

2026-09-18T18:25+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские туристы не отказываются от путевок в Таиланд на фоне вспышки ковида в стране, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). СМИ сообщали 10 сентября о вспышке ковида среди туристов из России на таиландском острове Пхукет. По данным СМИ, заболевание сопровождается высокой температурой, сильной головной болью и ломотой в теле. "Уровень аннуляций путевок в страну не повышен в сравнении с обычным сезонным уровнем, отказов по причине боязни ковида нет", - сказали в пресс-службе АТОР. Отмечается, что туроператоры и страховые компании не наблюдают увеличения количества обращений от российских туристов и не считают, что у путешественников есть поводы для тревоги. Кроме того, во все страховые полисы российских туристов, приобретающих пакетные туры у российских туроператоров, включено покрытие лечения COVID-19, отметили в ассоциации. По последним официальным данным Департамента контроля заболеваний Таиланда (DDC), ситуация с COVID-19 в стране представляет собой традиционный сезонный рост заболеваемости в период дождей. При этом власти подчеркивают, что количество случаев заболевания в стране в разы меньше, чем в 2023-25 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев. В пресс-службе АТОР заключили, что COVID-19 в Таиланде протекает как обычная простуда. "Случаи ковида - только на втором месте в структуре сезонной заболеваемости после гриппа, случаев этого заболевания существенно больше", - добавили там со ссылкой на власти Таиланда.

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туризм, бизнес, россия, таиланд, пхукет, атор