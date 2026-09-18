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Кандидат в генсеки ООН: организация готова помочь с выборами на Украине

Кандидат в генсеки ООН: организация готова помочь с выборами на Украине - 18.09.2026, ПРАЙМ

Кандидат в генсеки ООН: организация готова помочь с выборами на Украине

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт считает, что организация должна быть готова помочь в проведении выборов на Украине, если... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T08:47+0300

2026-09-18T08:47+0300

2026-09-18T08:47+0300

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ООН, 18 сен — ПРАЙМ. Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт считает, что организация должна быть готова помочь в проведении выборов на Украине, если получит соответствующий запрос.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%."ООН должна быть готова, если такой запрос поступит. Он может касаться не только наблюдения за выборами, но и помощи стране в их подготовке. Я видела, насколько полезной ООН может быть в этом отношении", — сказала РИА Новости Родригес-Биркетт, отвечая на вопрос о готовности оказать содействие в проведении выборов на Украине.При этом она подчеркнула, что решение о приглашении международных наблюдателей принимает страна, в которой проводятся выборы.Представитель Гайаны Родригес-Биркетт сейчас лидирует в борьбе за пост нового генсека ООН. Во втором неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ее кандидатуру поддержали восемь из 15 стран, ближайших соперников — кандидата от Коста-Рики Ребеку Гринспан и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси — по семь.Неофициальные голосования позволяют членам Совбеза оценить уровень поддержки претендентов перед определением единого кандидата. Совет Безопасности должен рекомендовать кандидатуру нового генсека Генеральной Ассамблее ООН. Второй срок Антониу Гутерреша во главе организации завершится в конце 2026 года.

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общество , мировая экономика, украина, сша, гайана, дональд трамп, рафаэль гросси, антониу гутерреш, оон, магатэ, совбез