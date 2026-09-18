Венгрия ищет замену российскому газу к октябрю 2027 года
Будапешт ведет переговоры с Румынией по СПГ, но Россия пока остается основным поставщиком
© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
БУДАПЕШТ, 18 сен - ПРАЙМ. Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и поставщиками сжиженного природного газа, чтобы иметь возможность заменить российский газ к октябрю 2027 года. Об этом заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в интервью изданию Telex.
"Сейчас российский газ доступен, но румынское месторождение Neptun Deep может стать для Венгрии очень экономичным решением. Мы активно ведем переговоры с компанией, которая будет разрабатывать это месторождение, а также с румынскими политиками", — сказал министр. По его словам, важно также зарезервировать мощности для приема СПГ, поэтому венгерские компании уже заключают конкретные перспективные контракты.
"Если ситуация действительно будет развиваться так, как это представляется сейчас, то и тогда газоснабжение Венгрии к осени 2027 года будет обеспечено из других источников", — добавил Капитань.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года вводится полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью прекращается импорт российского трубопроводного газа.
При этом Капитань признает, что на данный момент Россия остается основным поставщиком газа и нефти в Венгрию, поскольку это экономически эффективно. "Разумеется, необходимо выяснить, с каких еще направлений их можно получать экономически выгодным способом", — отметил он. По словам министра, за счет интерконнекторов, соединяющих Венгрию с соседними странами, и Адриатического нефтепровода Будапешт мог бы получать энергоносители с разных географических направлений.