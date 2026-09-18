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Венгрия ищет замену российскому газу к октябрю 2027 года

Венгрия ищет замену российскому газу к октябрю 2027 года - 18.09.2026, ПРАЙМ

Венгрия ищет замену российскому газу к октябрю 2027 года

Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и поставщиками сжиженного природного газа, чтобы иметь возможность заменить российский газ к октябрю 2027 года. Об... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:59+0300

2026-09-18T11:59+0300

2026-09-18T11:59+0300

нефть

газ

венгрия

будапешт

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БУДАПЕШТ, 18 сен - ПРАЙМ. Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и поставщиками сжиженного природного газа, чтобы иметь возможность заменить российский газ к октябрю 2027 года. Об этом заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в интервью изданию Telex."Сейчас российский газ доступен, но румынское месторождение Neptun Deep может стать для Венгрии очень экономичным решением. Мы активно ведем переговоры с компанией, которая будет разрабатывать это месторождение, а также с румынскими политиками", — сказал министр. По его словам, важно также зарезервировать мощности для приема СПГ, поэтому венгерские компании уже заключают конкретные перспективные контракты."Если ситуация действительно будет развиваться так, как это представляется сейчас, то и тогда газоснабжение Венгрии к осени 2027 года будет обеспечено из других источников", — добавил Капитань.Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года вводится полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью прекращается импорт российского трубопроводного газа.При этом Капитань признает, что на данный момент Россия остается основным поставщиком газа и нефти в Венгрию, поскольку это экономически эффективно. "Разумеется, необходимо выяснить, с каких еще направлений их можно получать экономически выгодным способом", — отметил он. По словам министра, за счет интерконнекторов, соединяющих Венгрию с соседними странами, и Адриатического нефтепровода Будапешт мог бы получать энергоносители с разных географических направлений.

венгрия

будапешт

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нефть, газ, венгрия, будапешт, ес, румыния