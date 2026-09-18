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В Венгрии заявили, что у нее есть альтернативы российской нефти - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В Венгрии заявили, что у нее есть альтернативы российской нефти
В Венгрии заявили, что у нее есть альтернативы российской нефти - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Венгрии заявили, что у нее есть альтернативы российской нефти
Решения о запрете на импорт российской нефти еще нет, но и на этот случай у Венгрии есть альтернативы, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:03+0300
2026-09-18T12:03+0300
нефть
россия
венгрия
хорватия
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БУДАПЕШТ, 18 сен - ПРАЙМ. Решения о запрете на импорт российской нефти еще нет, но и на этот случай у Венгрии есть альтернативы, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. "Решения о том, что от российской нефти необходимо отказаться, пока нет, то есть такое решение еще не принято. Венгрия получила своего рода отсрочку, но неизвестно, как долго она будет действовать. Окончательного решения пока нет. Однако здесь ситуация такая же, о какой я говорил применительно к газу: существуют альтернативные возможности", - сказал Капитань в интервью изданию Telex. По его словам, Венгрия уже начала переговоры с Хорватией о "полноценном использовании" Адриатического нефтепровода.
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нефть, россия, венгрия, хорватия
Нефть, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ХОРВАТИЯ
12:03 18.09.2026
 
В Венгрии заявили, что у нее есть альтернативы российской нефти

Министр экономики Капитань: решение о запрете на импорт российской нефти еще нет

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БУДАПЕШТ, 18 сен - ПРАЙМ. Решения о запрете на импорт российской нефти еще нет, но и на этот случай у Венгрии есть альтернативы, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань.
"Решения о том, что от российской нефти необходимо отказаться, пока нет, то есть такое решение еще не принято. Венгрия получила своего рода отсрочку, но неизвестно, как долго она будет действовать. Окончательного решения пока нет. Однако здесь ситуация такая же, о какой я говорил применительно к газу: существуют альтернативные возможности", - сказал Капитань в интервью изданию Telex.
По его словам, Венгрия уже начала переговоры с Хорватией о "полноценном использовании" Адриатического нефтепровода.
 
НефтьРОССИЯВЕНГРИЯХОРВАТИЯ
 
 
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