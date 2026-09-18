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Явка на выборах в Кабардино-Балкарии в пятницу превысила 42% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Кабардино-Балкарии в пятницу превысила 42%
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии в пятницу превысила 42% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии в пятницу превысила 42%
Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21.00 мск первого дня голосования превысила 42%, сообщили в республиканском избиркоме. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:12+0300
2026-09-18T21:12+0300
выборы
общество
россия
кабардино-балкария
госдума
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НАЛЬЧИК, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21.00 мск первого дня голосования превысила 42%, сообщили в республиканском избиркоме. "По состоянию на 21.00 мск пятницы проголосовали 232 808 человек или 42,11% избирателей", - сказал представитель избиркома. Пять лет назад явка на выборах в Госдуму КБР к концу первого дня голосования составила 35,21%. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В пятницу в Кабардино-Балкарии открылись 354 избирательных участка. В регионе наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов.
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выборы, общество , россия, кабардино-балкария, госдума
Выборы, Общество , РОССИЯ, Кабардино-Балкария, Госдума
21:12 18.09.2026
 
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии в пятницу превысила 42%

Явка в Кабардино-Балкарии на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 42,11%

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НАЛЬЧИК, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21.00 мск первого дня голосования превысила 42%, сообщили в республиканском избиркоме.
"По состоянию на 21.00 мск пятницы проголосовали 232 808 человек или 42,11% избирателей", - сказал представитель избиркома.
Пять лет назад явка на выборах в Госдуму КБР к концу первого дня голосования составила 35,21%.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
В пятницу в Кабардино-Балкарии открылись 354 избирательных участка. В регионе наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов.
 
ВыборыОбществоРОССИЯКабардино-БалкарияГосдума
 
 
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