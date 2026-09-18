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Явка на выборах в Госдуму в Коми в пятницу приблизилась к 25% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Госдуму в Коми в пятницу приблизилась к 25%
Явка на выборах в Госдуму в Коми в пятницу приблизилась к 25% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму в Коми в пятницу приблизилась к 25%
Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ в республике Коми в первый день голосования приблизилась к 25%, сообщил региональный избирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:28+0300
2026-09-18T21:28+0300
общество
коми
выборы
россия
госдума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ в республике Коми в первый день голосования приблизилась к 25%, сообщил региональный избирком. "Выборы в Государственную думу: явка избирателей в республике Коми на 20 часов составила в целом 24,82%, в том числе: 17,97% - на избирательных участках и 70,43% – ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.)", – говорится на странице избирательной комиссии Коми в соцсети "ВКонтакте". Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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общество , коми, выборы, россия, госдума
Общество , КОМИ, Выборы, РОССИЯ, Госдума
21:28 18.09.2026
 
Явка на выборах в Госдуму в Коми в пятницу приблизилась к 25%

Явка в Коми на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 24,82% 

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ в республике Коми в первый день голосования приблизилась к 25%, сообщил региональный избирком.
"Выборы в Государственную думу: явка избирателей в республике Коми на 20 часов составила в целом 24,82%, в том числе: 17,97% - на избирательных участках и 70,43% – ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.)", – говорится на странице избирательной комиссии Коми в соцсети "ВКонтакте".
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
 
ОбществоКОМИВыборыРОССИЯГосдума
 
 
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