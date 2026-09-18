https://1prime.ru/20260918/yavka-873453003.html

Явка на выборах в Госдуму в Коми в пятницу приблизилась к 25%

Явка на выборах в Госдуму в Коми в пятницу приблизилась к 25% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в Коми в пятницу приблизилась к 25%

Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ в республике Коми в первый день голосования приблизилась к 25%, сообщил региональный избирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:28+0300

2026-09-18T21:28+0300

2026-09-18T21:28+0300

общество

коми

выборы

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873453003.jpg?1789756129

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ в республике Коми в первый день голосования приблизилась к 25%, сообщил региональный избирком. "Выборы в Государственную думу: явка избирателей в республике Коми на 20 часов составила в целом 24,82%, в том числе: 17,97% - на избирательных участках и 70,43% – ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.)", – говорится на странице избирательной комиссии Коми в соцсети "ВКонтакте". Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

коми

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , коми, выборы, россия, госдума