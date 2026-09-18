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Явка на выборах в Рязанской области по итогам первого дня превысила 24%

Явка на выборах в Рязанской области по итогам первого дня превысила 24% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Рязанской области по итогам первого дня превысила 24%

Явка на выборах в Госдуму РФ в Рязанской области по итогам первого дня голосования составила 24,34%, сообщила избирательная комиссия региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:29+0300

2026-09-18T21:29+0300

2026-09-18T21:29+0300

россия

общество

рязанская область

владимир путин

госдума

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РЯЗАНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму РФ в Рязанской области по итогам первого дня голосования составила 24,34%, сообщила избирательная комиссия региона. "Выборы депутатов Государственной думы… 24,34% явка избирателей в Рязанской области по состоянию на 20.00 18 сентября", - сообщается в канале облизбиркома на платформе "Макс". По данным комиссии, в регионе в пятницу открылись 960 избирательных участков. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

рязанская область

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россия, общество , рязанская область, владимир путин, госдума