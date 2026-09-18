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Явка на выборах в Ивановской области в пятницу составила 33,79%

Явка на выборах в Ивановской области в пятницу составила 33,79% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Ивановской области в пятницу составила 33,79%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Ивановской области по итогам пятницы составила 33,79%, сообщил региональный избирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:29+0300

2026-09-18T22:29+0300

2026-09-18T22:29+0300

россия

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ивановская область

госдума

выборы

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БРЯНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Ивановской области по итогам пятницы составила 33,79%, сообщил региональный избирком. "На 20.00 18 сентября явка избирателей на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва в Ивановской области составила 33,79%", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". В единый день голосования 2026 года проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

ивановская область

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россия, общество , ивановская область, госдума, выборы