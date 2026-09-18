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Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы растет до 12,60 рубля

Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы растет до 12,60 рубля - 18.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы растет до 12,60 рубля

Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы повышается до 12,60 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:42+0300

2026-09-18T09:42+0300

2026-09-18T09:42+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы повышается до 12,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск увеличивается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,60 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, мосбиржа, юань, рубль, валюта