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Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы растет до 12,60 рубля
Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы растет до 12,60 рубля - 18.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы растет до 12,60 рубля
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы повышается до 12,60 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:42+0300
2026-09-18T09:42+0300
2026-09-18T09:42+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы повышается до 12,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск увеличивается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,60 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, мосбиржа, юань, рубль, валюта
Китайский юань, Рынок, Торги, Мосбиржа, юань, рубль, валюта
Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы растет до 12,60 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 12,60 рубля