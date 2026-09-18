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Курс юаня на Мосбирже завершил неделю повышением до 12,58 рубля
Курс юаня на Мосбирже завершил неделю повышением до 12,58 рубля - 18.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже завершил неделю повышением до 12,58 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы и рабочей недели снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,58 рубля, следует из данных... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:20+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и рабочей недели снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку и составил 12,58 рубля. Юань за рабочую неделю вырос на 7 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,46-12,64 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже завершил неделю повышением до 12,58 рубля
Курс юаня за день торгов вырос на одну копейку и составил 12,58 рубля