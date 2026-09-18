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Юань на неделе нашел равновесие около 12,5 рубля - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Юань на неделе нашел равновесие около 12,5 рубля
Юань на неделе нашел равновесие около 12,5 рубля - 18.09.2026, ПРАЙМ
Юань на неделе нашел равновесие около 12,5 рубля
Юань на неделе нашел равновесие около 12,5 рубля. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:21+0300
2026-09-18T22:21+0300
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Юань на неделе нашел равновесие около 12,5 рубля. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе стабилизировался около психологического уровня 12,5 рубля — после сильных колебаний предыдущих недель.Волатильность курса снизилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,46-12,64 рубля за юань.Курс юаня повышался два дня на неделе и три — не менялся. В итоге китайская валюта слегка подорожала за неделю после двух недель активного снижения.Стабилизации курса рубля способствовал ряд противоречивых факторов. С одной стороны, сокращение в сентябре Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила и приход на рынок валютной выручки от подорожавшей в середине лета нефти поддерживали его курс. Психологическая поддержка рублю продолжила приходить и от текущей высокой стоимости нефти — в районе 100 долларов за баррель марки Brent.Однако рост импорта и сохранение высоким накала геополитической напряженности на фоне одобрения сенатом США введения "адских санкций" против РФ давили на рубль.Стоимость валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,90% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,82% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,53 - +1,03%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 7 копеек и составил 12,58 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 6 копеек до 84,20 рубля, а евро — на 1,20 рубля до 96,67 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,7 тысячи рублей против 8,8 тысячи неделей ранее.Курс в боковикеКитайская валюта в начале недели робко попробовала вырасти, но сильно выше 12,5 рубля ее курс не пошел.При этом игроки рынка анализировали значимые для рубля новости. В частности, ЦБ РФ оценил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло до 33,9 миллиарда долларов с 21,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года.В то же время, профицит счета текущих операций в июле составил 1,7 миллиарда долларов (уточненный показатель июня — 4,5 миллиарда, июля 2025 года — 1 миллиард). Увеличение показателя в годовом исчислении связано с опережающим ростом экспорта товаров по сравнению с импортом.Также ЦБ оценил, что чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России в августе сократились на 15,3% к июлю, до 18,8 миллиарда долларов. При этом чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе составили 2,4 миллиарда долларов, продемонстрировав небольшой рост к июлю (2,2 миллиарда долларов).Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе, напротив, вырос на 7,4% по сравнению с июлем, до 1,1 триллиона рублей, оставшись немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в августе упали на 23,87% к июлю — до 74 миллиардов рублей.При этом советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов.Президент России Владимир Путин заявил, что усилия Центрального банка РФ и правительства по снижению инфляции дают результат.ПрогнозыВ конце недели курс юаня к российской валюте продолжил стабилизацию в узком коридоре немного выше отметки 12,5 рубля. При этом игроки слушали ЦБ РФ, который отметил, что системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили 83,6% облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом на первом после паузы аукционе Минфина России, который состоялся 2 сентября. Минфин тогда разместил ОФЗ 29031 на 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,425 триллиона.Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале сентября сообщил, что российские власти для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, другие варианты не рассматриваются.Это выглядит, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти, сказал президент РФ Владимир Путин, комментируя этот вопрос.Таким образом, можно констатировать, что рубль в конце третьего квартала взял паузу в сильных колебаниях на валютном рынке. Приближение пика налогового периода сентября будет оказывать поддержку рублю через конвертацию экспортерами валюты под обязательные выплаты в бюджет.В итоге на следующей неделе курс юаня на Мосбирже попробует удержаться в нижней части диапазона 12,5-13 рублей.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"
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Дмитрий Майоров
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мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, юань, рубль, валюта, курсы валют
Китайский юань, Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, юань, рубль, валюта, Курсы валют
22:21 18.09.2026
 
Юань на неделе нашел равновесие около 12,5 рубля

Майоров: на следующей неделе юань попробует удержаться в низу диапазона 12,5-13 рублей

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Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Юань на неделе нашел равновесие около 12,5 рубля. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе стабилизировался около психологического уровня 12,5 рубля — после сильных колебаний предыдущих недель.
Волатильность курса снизилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,46-12,64 рубля за юань.
Курс юаня повышался два дня на неделе и три — не менялся. В итоге китайская валюта слегка подорожала за неделю после двух недель активного снижения.
Стабилизации курса рубля способствовал ряд противоречивых факторов. С одной стороны, сокращение в сентябре Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила и приход на рынок валютной выручки от подорожавшей в середине лета нефти поддерживали его курс. Психологическая поддержка рублю продолжила приходить и от текущей высокой стоимости нефти — в районе 100 долларов за баррель марки Brent.
Однако рост импорта и сохранение высоким накала геополитической напряженности на фоне одобрения сенатом США введения "адских санкций" против РФ давили на рубль.
Стоимость валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,90% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,82% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,53 - +1,03%.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 7 копеек и составил 12,58 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 6 копеек до 84,20 рубля, а евро — на 1,20 рубля до 96,67 рубля.
Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,7 тысячи рублей против 8,8 тысячи неделей ранее.

Курс в боковике

Китайская валюта в начале недели робко попробовала вырасти, но сильно выше 12,5 рубля ее курс не пошел.
При этом игроки рынка анализировали значимые для рубля новости. В частности, ЦБ РФ оценил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло до 33,9 миллиарда долларов с 21,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
В то же время, профицит счета текущих операций в июле составил 1,7 миллиарда долларов (уточненный показатель июня — 4,5 миллиарда, июля 2025 года — 1 миллиард). Увеличение показателя в годовом исчислении связано с опережающим ростом экспорта товаров по сравнению с импортом.
Также ЦБ оценил, что чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России в августе сократились на 15,3% к июлю, до 18,8 миллиарда долларов. При этом чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе составили 2,4 миллиарда долларов, продемонстрировав небольшой рост к июлю (2,2 миллиарда долларов).
Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе, напротив, вырос на 7,4% по сравнению с июлем, до 1,1 триллиона рублей, оставшись немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в августе упали на 23,87% к июлю — до 74 миллиардов рублей.
При этом советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов.
Президент России Владимир Путин заявил, что усилия Центрального банка РФ и правительства по снижению инфляции дают результат.

Прогнозы

В конце недели курс юаня к российской валюте продолжил стабилизацию в узком коридоре немного выше отметки 12,5 рубля. При этом игроки слушали ЦБ РФ, который отметил, что системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили 83,6% облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом на первом после паузы аукционе Минфина России, который состоялся 2 сентября. Минфин тогда разместил ОФЗ 29031 на 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,425 триллиона.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале сентября сообщил, что российские власти для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, другие варианты не рассматриваются.
Это выглядит, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти, сказал президент РФ Владимир Путин, комментируя этот вопрос.
Таким образом, можно констатировать, что рубль в конце третьего квартала взял паузу в сильных колебаниях на валютном рынке. Приближение пика налогового периода сентября будет оказывать поддержку рублю через конвертацию экспортерами валюты под обязательные выплаты в бюджет.
В итоге на следующей неделе курс юаня на Мосбирже попробует удержаться в нижней части диапазона 12,5-13 рублей.
Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"

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