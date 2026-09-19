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В Донецке почти 90 тысяч человек остались без электроснабжения
В Донецке почти 90 тысяч человек остались без электроснабжения - 19.09.2026, ПРАЙМ
В Донецке почти 90 тысяч человек остались без электроснабжения
Почти 90 тысяч человек остались без электроснабжения в результате отключения трансформаторных подстанций в пяти районах Донецка, подачу электроэнергии... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:59+0300
2026-09-19T10:59+0300
2026-09-19T10:59+0300
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ДОНЕЦК, 19 сен – ПРАЙМ. Почти 90 тысяч человек остались без электроснабжения в результате отключения трансформаторных подстанций в пяти районах Донецка, подачу электроэнергии восстанавливают, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском, Калининском, Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском районах произошло частичное отключение 560 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 88 350 абонентов", – написал Кулемзин в Telegram-канале. Он добавил, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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общество , донецк
В Донецке почти 90 тысяч человек остались без электроснабжения
Мэр Кулемзин: почти 90 тысяч человек остались без света в пяти районах Донецка
ДОНЕЦК, 19 сен – ПРАЙМ. Почти 90 тысяч человек остались без электроснабжения в результате отключения трансформаторных подстанций в пяти районах Донецка, подачу электроэнергии восстанавливают, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском, Калининском, Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском районах произошло частичное отключение 560 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 88 350 абонентов", – написал Кулемзин в Telegram-канале.
Он добавил, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.