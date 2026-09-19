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Электроснабжение восстановлено в шести районах Донецка
Электроснабжение восстановлено в шести районах Донецка - 19.09.2026, ПРАЙМ
Электроснабжение восстановлено в шести районах Донецка
Электроснабжение восстановлено в шести районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T13:52+0300
2026-09-19T13:52+0300
2026-09-19T13:52+0300
донецк
электричество
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ДОНЕЦК, 19 сен – ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено в шести районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском, Калининском, Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском, Киевском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", – написал Кулемзин в Telegram-канале. В субботу утром глава города сообщал об отключении 560 трансформаторных подстанций, в результате чего почти 90 тысяч абонентов оставались без электроэнергии.
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донецк, электричество
Электроснабжение восстановлено в шести районах Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: электричество восстановлено в шести районах города
ДОНЕЦК, 19 сен – ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено в шести районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском, Калининском, Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском, Киевском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", – написал Кулемзин в Telegram-канале.
В субботу утром глава города сообщал об отключении 560 трансформаторных подстанций, в результате чего почти 90 тысяч абонентов оставались без электроэнергии.