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Киргизия предложила России создать совместные проекты в рыбном хозяйстве
Киргизия предложила России создать совместные проекты в рыбном хозяйстве - 19.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия предложила России создать совместные проекты в рыбном хозяйстве
Вице-премьер Киргизии Эрлист Акунбеков в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым предложил создать новые совместные проекты по... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T12:26+0300
2026-09-19T12:26+0300
2026-09-19T12:26+0300
сельское хозяйство
россия
киргизия
санкт-петербург
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Киргизии Эрлист Акунбеков в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым предложил создать новые совместные проекты по сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства и переработке сельхозпродукции, сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров республики. Акунбеков посетил Россию с рабочим визитом в рамках XI Международного форума рыбной отрасли. "Стороны отметили необходимость перехода от торговли к производству. В этом контексте они подчеркнули важность создания совместных перерабатывающих предприятий, развития логистической и складской инфраструктуры, а также упаковки, соответствующей международным стандартам. Заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков предложил разработать новые совместные двусторонние проекты по всестороннему сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства, переработке сельскохозяйственной продукции, а также расширению объемов вывода продукции, произведенной в Кыргызстане, на российский рынок", - говорится в публикации на сайте кабмина. Отмечается, что Патрушев выразил готовность к практической реализации предложенных инициатив и дальнейшему углублению взаимного сотрудничества в агропромышленной сфере. Стороны также договорились разработать дорожные карты в сфере рыбного хозяйства. XI Международный форум рыбной отрасли проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 18 сентября.
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сельское хозяйство, россия, киргизия, санкт-петербург, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дмитрий Патрушев
Киргизия предложила России создать совместные проекты в рыбном хозяйстве
Вице-премьер Киргизии Акунбеков предложил России создать проекты по рыбному хозяйству
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Киргизии Эрлист Акунбеков в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым предложил создать новые совместные проекты по сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства и переработке сельхозпродукции, сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров республики.
Акунбеков посетил Россию с рабочим визитом в рамках XI Международного форума рыбной отрасли.
"Стороны отметили необходимость перехода от торговли к производству. В этом контексте они подчеркнули важность создания совместных перерабатывающих предприятий, развития логистической и складской инфраструктуры, а также упаковки, соответствующей международным стандартам. Заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков предложил разработать новые совместные двусторонние проекты по всестороннему сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства, переработке сельскохозяйственной продукции, а также расширению объемов вывода продукции, произведенной в Кыргызстане, на российский рынок", - говорится в публикации на сайте кабмина.
Отмечается, что Патрушев
выразил готовность к практической реализации предложенных инициатив и дальнейшему углублению взаимного сотрудничества в агропромышленной сфере. Стороны также договорились разработать дорожные карты в сфере рыбного хозяйства.
XI Международный форум рыбной отрасли проходил в Санкт-Петербурге
с 16 по 18 сентября.