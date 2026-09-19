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Киргизия предложила России создать совместные проекты в рыбном хозяйстве

Киргизия предложила России создать совместные проекты в рыбном хозяйстве - 19.09.2026, ПРАЙМ

Киргизия предложила России создать совместные проекты в рыбном хозяйстве

Вице-премьер Киргизии Эрлист Акунбеков в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым предложил создать новые совместные проекты по... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T12:26+0300

2026-09-19T12:26+0300

2026-09-19T12:26+0300

сельское хозяйство

россия

киргизия

санкт-петербург

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Киргизии Эрлист Акунбеков в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым предложил создать новые совместные проекты по сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства и переработке сельхозпродукции, сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров республики. Акунбеков посетил Россию с рабочим визитом в рамках XI Международного форума рыбной отрасли. "Стороны отметили необходимость перехода от торговли к производству. В этом контексте они подчеркнули важность создания совместных перерабатывающих предприятий, развития логистической и складской инфраструктуры, а также упаковки, соответствующей международным стандартам. Заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков предложил разработать новые совместные двусторонние проекты по всестороннему сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства, переработке сельскохозяйственной продукции, а также расширению объемов вывода продукции, произведенной в Кыргызстане, на российский рынок", - говорится в публикации на сайте кабмина. Отмечается, что Патрушев выразил готовность к практической реализации предложенных инициатив и дальнейшему углублению взаимного сотрудничества в агропромышленной сфере. Стороны также договорились разработать дорожные карты в сфере рыбного хозяйства. XI Международный форум рыбной отрасли проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 18 сентября.

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сельское хозяйство, россия, киргизия, санкт-петербург, дмитрий патрушев