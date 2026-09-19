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Россия остается ведущей страной по импорту армянского коньяка - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Россия остается ведущей страной по импорту армянского коньяка
Россия остается ведущей страной по импорту армянского коньяка - 19.09.2026, ПРАЙМ
Россия остается ведущей страной по импорту армянского коньяка
Россия остается ведущей страной по импорту армянского коньяка, доля российского рынка в общем объеме экспорта превышает 83%, сообщили РИА Новости в министерстве | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T12:38+0300
2026-09-19T12:38+0300
россия
сельское хозяйство
белоруссия
сша
казахстан
сергей данкверт
россельхознадзор
еаэс
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ЕРЕВАН, 19 сен - ПРАЙМ. Россия остается ведущей страной по импорту армянского коньяка, доля российского рынка в общем объеме экспорта превышает 83%, сообщили РИА Новости в министерстве экономики республики. "В январе-июле 2026 года было экспортировано около 8736,6 тысячи литров коньяка, из которых доля РФ составляет около 83,2% от общего экспорта. Российская Федерация по-прежнему остается ведущей страной по импорту армянского коньяка", - говорится в сообщении. Согласно оперативной информации, представленной комитетом государственных доходов, в январе-июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года зафиксирован рост экспорта коньяка примерно на 19%. За указанный период армянский коньяк экспортировался в РФ, Белоруссию, США, Казахстан, Францию, Германию, Латвию, Литву, Польшу, Украину, Грузию, ОАЭ, отметили в минэкономики. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
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россия, сельское хозяйство, белоруссия, сша, казахстан, сергей данкверт, россельхознадзор, еаэс
РОССИЯ, Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, США, КАЗАХСТАН, Сергей Данкверт, Россельхознадзор, ЕАЭС
12:38 19.09.2026
 
Россия остается ведущей страной по импорту армянского коньяка

Минэкономики Армении: доля России в общем объеме экспорта коньяка превышает 83%

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ЕРЕВАН, 19 сен - ПРАЙМ. Россия остается ведущей страной по импорту армянского коньяка, доля российского рынка в общем объеме экспорта превышает 83%, сообщили РИА Новости в министерстве экономики республики.
"В январе-июле 2026 года было экспортировано около 8736,6 тысячи литров коньяка, из которых доля РФ составляет около 83,2% от общего экспорта. Российская Федерация по-прежнему остается ведущей страной по импорту армянского коньяка", - говорится в сообщении.
Согласно оперативной информации, представленной комитетом государственных доходов, в январе-июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года зафиксирован рост экспорта коньяка примерно на 19%. За указанный период армянский коньяк экспортировался в РФ, Белоруссию, США, Казахстан, Францию, Германию, Латвию, Литву, Польшу, Украину, Грузию, ОАЭ, отметили в минэкономики.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
 
РОССИЯСельское хозяйствоБЕЛОРУССИЯСШАКАЗАХСТАНСергей ДанквертРоссельхознадзорЕАЭС
 
 
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