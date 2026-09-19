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Медведев назвал основание школы управления "Сколково" шагом в будущее

Медведев назвал основание школы управления "Сколково" шагом в будущее - 19.09.2026, ПРАЙМ

Медведев назвал основание школы управления "Сколково" шагом в будущее

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал основание школы управления Сколково шагом к расширению экономического потенциала России. | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T14:37+0300

2026-09-19T14:37+0300

2026-09-19T14:37+0300

россия

дмитрий медведев

совбез

сколково

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал основание школы управления Сколково шагом к расширению экономического потенциала России. В видеообращении, которое было показано на конференции "Будущее здесь. Новые модели управления, технологии и образование" по случаю 20-летия Школы управления "Сколково", Медведев поздравил всех причастных с юбилеем и пожелал коллективу, студентам, преподавателям и выпускникам успехов на благо России. "Основание школы тогда стало шагом в будущее для всей российской системы делового образования и важным вкладом в повышение отечественной культуры менеджмента, в развитие предпринимательской инициативы, а значит, в расширение экономического потенциала страны", - сказал зампред Совбеза. Он отметил, что амбициозная задача организации по подготовке лидеров нового поколения, тех, кто способен уверенно вести российский бизнес вперед, успешно исполняется. За 20 лет в стенах школы сформированы передовые методики подготовки специалистов с учетом лучших мировых практик, действуют программы, связанные с цифровой трансформацией, с искусственным интеллектом, с новыми моделями управления, отметил Медведев. Кроме того, выпускники школы активно участвуют в создании высокотехнологичных производств, помогают российским компаниям выходить на новые перспективные рынки. "Важно, что школа прививает своим студентам не только необходимые деловые качества, но и чувство ответственности за будущее страны. Уверен, это позволит стать настоящими лидерами, профессионалами, которые сыграют важную роль в развитии ключевых отраслей экономики, в достижении технологического лидерства нашего государства", - добавил Медведев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дмитрий медведев, совбез, сколково