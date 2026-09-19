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США помогли вывезти через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти

США помогли вывезти через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти - 19.09.2026, ПРАЙМ

США помогли вывезти через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти

Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывезти через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти, сообщил в субботу глава... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T17:30+0300

2026-09-19T17:30+0300

2026-09-19T17:30+0300

нефть

ормузский пролив

иран

персидский залив

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ВАШИНГТОН, 19 сен – ПРАЙМ. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывезти через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти, сообщил в субботу глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер. "Силы CENTCOM помогли вывезти из Персидского залива свыше 1 миллиарда баррелей нефти. Этот 1 миллиард баррелей нефти был вывезен через Ормузский пролив в последние пару месяцев", - сказал Купер в видеообращении в сети Х. Он подчеркнул, что американским военным удалось помочь более чем двум тысячам коммерческих судов в транзите через пролив. Купер также заверил, что благодаря "железной блокаде Иран экспортировал ноль баррелей". Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ормузский пролив

иран

персидский залив

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нефть, ормузский пролив, иран, персидский залив