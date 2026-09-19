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ГТЛК выделит до конца года 52 млн руб на реставрацию памятников в Новгороде

ГТЛК выделит до конца года 52 млн руб на реставрацию памятников в Новгороде - 19.09.2026, ПРАЙМ

ГТЛК выделит до конца года 52 млн руб на реставрацию памятников в Новгороде

Государственная транспортная лизинговая компании (ГТЛК) выделит до конца года 52 миллиона рублей на реставрацию памятников домонгольской эпохи в Великом... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T16:43+0300

2026-09-19T16:43+0300

2026-09-19T16:43+0300

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен – ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компании (ГТЛК) выделит до конца года 52 миллиона рублей на реставрацию памятников домонгольской эпохи в Великом Новгороде, сообщил гендиректор ГТЛК Михаил Парнев. Соглашение о сотрудничестве было подписано в субботу между ГТЛК и Новгородским музеем-заповедником в присутствии губернатора региона Александра Дронова и министра транспорта РФ Андрея Никитина. Как сообщил Парнев журналистам, до кона года ГТЛК переведет свой центральный офис из Салехарда в Великий Новгород по поручению президента РФ Владимира Путина. Делается это для того, чтобы поддержать сегодняшнюю тенденцию переезда крупных компаний и оказать помощь для восстановления памятников Великого Новгорода, добавил гендиректор ГТЛК. "В этом году мы чуть более 52 миллионов переводим на восстановление памятников. Помощь в последующие годы будет увеличена. Этот объем будет направляться на восстановление разрушенных в годы войны и до сих пор не восстановленных святынь… Это храмы домонгольской эпохи, которые находятся в Великом Новгороде", - сказал Парнев. Как сообщил гендиректор Новгородского музей-заповедника Сергей Брюн, в первую очередь средства будут направлены на реставрацию церкви Спаса Преображения на Ковалеве. Это недействующий православный храм, памятник архитектуры XIV века. По словам Брюна церкви дважды не везло с подрядчиками, но в планах до конца 2027 года ее отреставрировать. "Храм, с которого началась реставрация монументальной живописи в Новгороде, потому что он был расписан в 1380 году сербскими мастерами… Она сейчас стоит, обнесенная такими ветшающими лесами… Если министерство культуры даст нам необходимый зеленый свет… мы смогли бы с надежными уже подрядчиками завершить реставрацию, сделать архитектурную подсветку и самое важное - вернуть в стены храма большую часть фресок", - рассказал Брюн. Как ранее сообщал Дронов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, регистрация ГТЛК на территории Новгородской области, позволит в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные объекты - памятник "Тысячелетие России", звонницу Софийского собора и две церкви XIV века - Церковь Спаса на Ковалеве и Церковь Успения на Волотовом поле.

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бизнес, салехард, новгород, новгородская область, владимир путин