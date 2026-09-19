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В РЖД рассказали, как стать проводником поезда дальнего следования

В РЖД рассказали, как стать проводником поезда дальнего следования - 19.09.2026, ПРАЙМ

В РЖД рассказали, как стать проводником поезда дальнего следования

Проводником поезда дальнего следования в России можно стать с 18 лет, а вот верхнего возрастного предела нет, главное, оставаться профпригодным и успешно... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:49+0300

2026-09-19T10:49+0300

2026-09-19T10:49+0300

бизнес

россия

ржд

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Проводником поезда дальнего следования в России можно стать с 18 лет, а вот верхнего возрастного предела нет, главное, оставаться профпригодным и успешно проходить медосмотры, сообщили РИА Новости в РЖД. "Минимальный возраст кандидата – 18 лет. Это обусловлено законодательными требованиями к осуществлению трудовой деятельности", - рассказали в компании. Кроме того, надо успешно пройти медосмотр, иметь заключение о годности к работе и удостоверение об обучении профессии "проводник пассажирского вагона" (для "Федеральной пассажирской компании") или успешное окончание курса обучения в учебном центре дирекции скоростного сообщения РЖД (для "Сапсанов" и "Ласточек"). Наконец, необходимо сдать квалификационные экзамены и психологическое тестирование. "Верхнего возрастного предела нет: ключевыми критериями отбора являются профессиональная подготовка и соответствие квалификационным требованиям и успешное прохождение медицинского осмотра, поскольку профессия связана с безопасностью движения поездов, физической нагрузкой и разъездным характером работы", - добавили в компании. РЖД отмечают, что желающему стать проводником необязательно иметь профильный железнодорожный диплом. "Профессия и опыт кандидатов могут быть самыми разными – в нашей команде успешно работают специалисты абсолютно любых направлений: от педагогов до искусствоведов. Главное – желание развиваться, а всем профессиональным тонкостям можно научиться в учебных центрах холдинга "РЖД", - пояснили в компании. Обучение проводников для поездов ФПК проводится за счет компании с выплатой стипендии во всех регионах России. Оно длится 1,5 месяца, после успешного окончания – гарантированное трудоустройство. Также получить профессию можно на базе сторонних образовательных учреждений, в том числе железнодорожных вузов. Соискатель на должность проводник "Сапсанов" и "Ласточка" дирекции скоростного сообщения должен пройти отбор и собеседование, медосмотр и получить заключение о годности к работе. После этого - трехмесячный курс обучения. Стипендию на весь период обучения здесь тоже платят. И в конце - квалификационные экзамены и психологическое тестирование. РЖД также привели еще один пункт обязательных требований к проводникам всех пассажирских поездов. "Умение соблюдать дисциплину, легко находить общий язык с окружающими и иметь искреннее желание помогать людям", - сказали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд, федеральная пассажирская компания