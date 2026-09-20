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"Огромные издержки": МИД предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

"Огромные издержки": МИД предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС - 20.09.2026, ПРАЙМ

"Огромные издержки": МИД предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

Выход из ЕАЭС повлечет для Армении огромные экономические и социальные издержки, что мало беспокоит Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости директор... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T10:55+0300

2026-09-20T10:55+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Выход из ЕАЭС повлечет для Армении огромные экономические и социальные издержки, что мало беспокоит Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников. "То, что отказ от евразийской интеграции неизбежно был бы сопряжен для Еревана с огромными экономическими и социальными издержками, Евросоюз мало заботит", - сказал Масленников. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.

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