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Россия увеличила импорт легковушек из Китая

Россия увеличила импорт легковушек из Китая - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт легковушек из Китая

Россия в августе увеличила импорт легковых автомобилей из Китая на 4% в месячном выражении до максимальных с октября 2024 года 1,45 миллиарда долларов, следует... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T10:10+0300

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2026-09-20T10:10+0300

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе увеличила импорт легковых автомобилей из Китая на 4% в месячном выражении до максимальных с октября 2024 года 1,45 миллиарда долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Рост в годовом выражении оказался еще более заметным: поставки по сравнению с августом прошлого года были почти вдвое выше. Россия в августе сохранила лидерство в рейтинге крупнейших мировых импортеров китайских легковых автомобилей. Кроме нее, в топ-3 также вошли Бельгия (1,034 миллиарда долларов) и Великобритания (995,7 миллиона долларов).

китай

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бизнес, россия, авто, китай