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Число погибших в ДТП с восемью машинами на МКАД увеличилось до двух - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Число погибших в ДТП с восемью машинами на МКАД увеличилось до двух
Число погибших в ДТП с восемью машинами на МКАД увеличилось до двух - 20.09.2026, ПРАЙМ
Число погибших в ДТП с восемью машинами на МКАД увеличилось до двух
По уточненной информации, число погибших в результате ДТП с восьмью машинами на 104-м километре МКАД в Москве увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T16:15+0300
2026-09-20T16:15+0300
происшествия
россия
общество
москва
авто
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. По уточненной информации, число погибших в результате ДТП с восьмью машинами на 104-м километре МКАД в Москве увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции столицы. Ранее в ведомстве рассказали агентству, что один человек погиб и еще два пострадали в результате аварии с восемью автомобилями на 104-м километре МКАД в Москве, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. "По уточненной информации 2 человека погибли, 1 пострадал", - говорится в сообщении."Водитель автомобиля "Газель", двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС", - добавили в сообщении в Telegram-канале дептранса.В результате происшествия заняты три полосы движения из пяти, затор растянулся на 1,6 километра, уточнили в ведомстве.
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россия, общество , москва, авто
Происшествия, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Авто
16:15 20.09.2026
 
Число погибших в ДТП с восемью машинами на МКАД увеличилось до двух

Число погибших в ДТП с восемью машинами на 104-м километре МКАД увеличилось до двух

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. По уточненной информации, число погибших в результате ДТП с восьмью машинами на 104-м километре МКАД в Москве увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции столицы.
Ранее в ведомстве рассказали агентству, что один человек погиб и еще два пострадали в результате аварии с восемью автомобилями на 104-м километре МКАД в Москве, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
"По уточненной информации 2 человека погибли, 1 пострадал", - говорится в сообщении.
"Водитель автомобиля "Газель", двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС", - добавили в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В результате происшествия заняты три полосы движения из пяти, затор растянулся на 1,6 километра, уточнили в ведомстве.
 
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