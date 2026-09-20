https://1prime.ru/20260920/dtp-873480975.html

Число погибших в ДТП с восемью машинами на МКАД увеличилось до двух

Число погибших в ДТП с восемью машинами на МКАД увеличилось до двух - 20.09.2026, ПРАЙМ

Число погибших в ДТП с восемью машинами на МКАД увеличилось до двух

По уточненной информации, число погибших в результате ДТП с восьмью машинами на 104-м километре МКАД в Москве увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T16:15+0300

2026-09-20T16:15+0300

2026-09-20T16:15+0300

происшествия

россия

общество

москва

авто

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873480975.jpg?1789910102

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. По уточненной информации, число погибших в результате ДТП с восьмью машинами на 104-м километре МКАД в Москве увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции столицы. Ранее в ведомстве рассказали агентству, что один человек погиб и еще два пострадали в результате аварии с восемью автомобилями на 104-м километре МКАД в Москве, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. "По уточненной информации 2 человека погибли, 1 пострадал", - говорится в сообщении."Водитель автомобиля "Газель", двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС", - добавили в сообщении в Telegram-канале дептранса.В результате происшествия заняты три полосы движения из пяти, затор растянулся на 1,6 километра, уточнили в ведомстве.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, авто