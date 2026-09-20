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Геймер в Коми получил обязательные работы за обман игрока в Counter-Strike

Геймер в Коми получил обязательные работы за обман игрока в Counter-Strike - 20.09.2026, ПРАЙМ

Геймер в Коми получил обязательные работы за обман игрока в Counter-Strike

Суд в Коми приговорил к 120 часам обязательных работ геймера, обманувшего другого игрока в Counter-Strike на 13 тысяч рублей при продаже скинов, говорится в... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:10+0300

2026-09-20T12:10+0300

2026-09-20T12:10+0300

общество

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Суд в Коми приговорил к 120 часам обязательных работ геймера, обманувшего другого игрока в Counter-Strike на 13 тысяч рублей при продаже скинов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, фигурант некоторое время общался с другим игроком в Counter-Strike в мессенджере. Собеседник поинтересовался, не продает ли геймер скины (уникальные облики персонажа, оружия или других внутриигровых предметов, которые меняют внешний вид, но не влияют на игровые характеристики), молодой человек отправил ему старый скриншот с предметами, которыми уже не владел, и предложил на выбор ножи, перчатки и скин на винтовку. За продажу несуществующих обликов в общей сложности он получил 13 тысяч рублей. Потерпевший, который остался и без скинов, и без денег, обратился в правоохранительные органы. Он рассказал, что является студентом и нигде не работает, а сумма для него существенная, следует из документов. В отношении геймера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В суде он сообщил, что вину признает и раскаивается, на обман пошел из-за тяжелого финансового положения. Суд в Коми приговорил молодого человека к 120 часам обязательных работ, приняв во внимание, что он добровольно возместил ущерб, заключается в материалах.

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