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Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков
Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков - 20.09.2026, ПРАЙМ
Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков
Россия в августе более чем вдвое по сравнению с предшествующим месяцем сократила импорт китайских грузовиков – поставки просели до 62 миллионов долларов,... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:45+0300
2026-09-20T12:45+0300
2026-09-20T12:45+0300
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое по сравнению с предшествующим месяцем сократила импорт китайских грузовиков – поставки просели до 62 миллионов долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Из-за этого страна по итогам отчетного месяца утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков – она стала седьмой в рейтинге наиболее заметных покупателей. Активнее всего китайские грузовики в августе импортировали Мексика (186,4 миллиона долларов), Индонезия (77,7 миллиона долларов) и Вьетнам (77,5 миллиона долларов). При этом динамика к прошлому году оказалась у России положительной – рост в 1,8 раза в денежном выражении.
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россия, бизнес, китай, авто
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Авто
Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков
Россия в августе более чем вдвое сократила импорт грузовиков из Китая
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое по сравнению с предшествующим месяцем сократила импорт китайских грузовиков – поставки просели до 62 миллионов долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Из-за этого страна по итогам отчетного месяца утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков – она стала седьмой в рейтинге наиболее заметных покупателей.
Активнее всего китайские грузовики в августе импортировали Мексика (186,4 миллиона долларов), Индонезия (77,7 миллиона долларов) и Вьетнам (77,5 миллиона долларов).
При этом динамика к прошлому году оказалась у России положительной – рост в 1,8 раза в денежном выражении.