Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков - 20.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260920/gruzoviki-873476090.html
Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков
Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков - 20.09.2026, ПРАЙМ
Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков
Россия в августе более чем вдвое по сравнению с предшествующим месяцем сократила импорт китайских грузовиков – поставки просели до 62 миллионов долларов,... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:45+0300
2026-09-20T12:45+0300
россия
бизнес
китай
авто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873476090.jpg?1789897505
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое по сравнению с предшествующим месяцем сократила импорт китайских грузовиков – поставки просели до 62 миллионов долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Из-за этого страна по итогам отчетного месяца утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков – она стала седьмой в рейтинге наиболее заметных покупателей. Активнее всего китайские грузовики в августе импортировали Мексика (186,4 миллиона долларов), Индонезия (77,7 миллиона долларов) и Вьетнам (77,5 миллиона долларов). При этом динамика к прошлому году оказалась у России положительной – рост в 1,8 раза в денежном выражении.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, китай, авто
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Авто
12:45 20.09.2026
 
Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков

Россия в августе более чем вдвое сократила импорт грузовиков из Китая

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое по сравнению с предшествующим месяцем сократила импорт китайских грузовиков – поставки просели до 62 миллионов долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Из-за этого страна по итогам отчетного месяца утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков – она стала седьмой в рейтинге наиболее заметных покупателей.
Активнее всего китайские грузовики в августе импортировали Мексика (186,4 миллиона долларов), Индонезия (77,7 миллиона долларов) и Вьетнам (77,5 миллиона долларов).
При этом динамика к прошлому году оказалась у России положительной – рост в 1,8 раза в денежном выражении.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала