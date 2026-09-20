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Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков

Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков

Россия в августе более чем вдвое по сравнению с предшествующим месяцем сократила импорт китайских грузовиков – поставки просели до 62 миллионов долларов,... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:45+0300

2026-09-20T12:45+0300

2026-09-20T12:45+0300

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое по сравнению с предшествующим месяцем сократила импорт китайских грузовиков – поставки просели до 62 миллионов долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Из-за этого страна по итогам отчетного месяца утратила статус крупнейшего импортера китайских грузовиков – она стала седьмой в рейтинге наиболее заметных покупателей. Активнее всего китайские грузовики в августе импортировали Мексика (186,4 миллиона долларов), Индонезия (77,7 миллиона долларов) и Вьетнам (77,5 миллиона долларов). При этом динамика к прошлому году оказалась у России положительной – рост в 1,8 раза в денежном выражении.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, китай, авто