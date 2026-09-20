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Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД
Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД - 20.09.2026, ПРАЙМ
Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД
Восемь автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД в Москве, в аварии погиб один человек, еще два пострадали, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T14:30+0300
2026-09-20T14:30+0300
2026-09-20T16:09+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Восемь автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД в Москве, в аварии погиб один человек, еще два пострадали, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции столицы. "По предварительным данным, в районе 104-го километра МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек погиб, два пострадали", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД
На 104-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, один человек погиб, два пострадали
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Восемь автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД в Москве, в аварии погиб один человек, еще два пострадали, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции столицы.
"По предварительным данным, в районе 104-го километра МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек погиб, два пострадали", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.