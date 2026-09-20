Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД - 20.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260920/mkad-873479156.html
Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД
Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД - 20.09.2026, ПРАЙМ
Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД
Восемь автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД в Москве, в аварии погиб один человек, еще два пострадали, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T14:30+0300
2026-09-20T16:09+0300
происшествия
россия
москва
мкад
авто
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873479156.jpg?1789909797
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Восемь автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД в Москве, в аварии погиб один человек, еще два пострадали, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции столицы. "По предварительным данным, в районе 104-го километра МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек погиб, два пострадали", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, мкад, авто, общество
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, МКАД, Авто, Общество
14:30 20.09.2026 (обновлено: 16:09 20.09.2026)
 
Один человек погиб при столкновении восьми машин на МКАД

На 104-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, один человек погиб, два пострадали

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Восемь автомобилей столкнулись на 104-м километре МКАД в Москве, в аварии погиб один человек, еще два пострадали, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции столицы.
"По предварительным данным, в районе 104-го километра МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек погиб, два пострадали", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАМКАДАвтоОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала