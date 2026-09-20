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Движение после ДТП на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановили - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Движение после ДТП на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановили
Движение после ДТП на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановили - 20.09.2026, ПРАЙМ
Движение после ДТП на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановили
Движение на внешней стороне 103-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого пострадали люди, сообщил столичный дептранс. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:27+0300
2026-09-20T17:27+0300
происшествия
россия
москва
авто
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Движение на внешней стороне 103-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого пострадали люди, сообщил столичный дептранс. Ранее сообщалось, что водитель "Газели", двигаясь по обочине, наехал на машины, стоящие в очереди на АЗС на внешней стороне 103-го километра МКАД, в результате чего пострадали люди. "Движение на внешней стороне 103 километра МКАД (в районе съезда 103) восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в канале департамента на платформе "Макс".
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россия, москва, авто
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Авто
17:27 20.09.2026
 
Движение после ДТП на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановили

В Москве восстановили после ДТП движение на внешней стороне 103-го километра МКАД

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Движение на внешней стороне 103-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого пострадали люди, сообщил столичный дептранс.
Ранее сообщалось, что водитель "Газели", двигаясь по обочине, наехал на машины, стоящие в очереди на АЗС на внешней стороне 103-го километра МКАД, в результате чего пострадали люди.
"Движение на внешней стороне 103 километра МКАД (в районе съезда 103) восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в канале департамента на платформе "Макс".
 
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