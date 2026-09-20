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Россия за восемь месяцев нарастила поставки нефти в Китай на 18,1%

Россия за восемь месяцев нарастила поставки нефти в Китай на 18,1% - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия за восемь месяцев нарастила поставки нефти в Китай на 18,1%

Россия за первые восемь месяцев 2026 года поставила Китаю 77,653 миллиона тонн нефти, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T10:25+0300

2026-09-20T10:25+0300

2026-09-20T10:25+0300

энергетика

россия

китай

нефть

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ПЕКИН, 20 сен - ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев 2026 года поставила Китаю 77,653 миллиона тонн нефти, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка нефти в России обошлась Китаю в 44,842 миллиарда долларов, что на 33,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 65,75 миллиона тонн нефти на 33,615 миллиарда долларов. Отдельно в августе 2026 года Китай ввез из России 11,223 миллиона тонн нефти на 6,473 миллиарда долларов. Объем поставок вырос на 41,37% в сравнении с августом прошлого года, когда Россия поставила КНР 7,939 миллиона тонн нефти на 3,966 миллиарда долларов. В стоимостном выражении рост достиг 64,1%. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в России 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,1% меньше, чем за 2024 год.

китай

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россия, китай, нефть