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Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии
Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии - 20.09.2026, ПРАЙМ
Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии
Украина и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии, сообщили в... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T18:01+0300
2026-09-20T18:01+0300
2026-09-20T18:01+0300
энергетика
венгрия
украина
нафтогаз украины
mol
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Украина и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии, сообщили в воскресенье в компании "Нафтогаз Украины". "Группа "Нафтогаз" и компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".
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венгрия, украина, нафтогаз украины, mol, нефть
Энергетика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Нафтогаз Украины, MOL, Нефть
Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии
"Нафтогаз Украины" и MOL построят мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии