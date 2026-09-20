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Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии

Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии - 20.09.2026, ПРАЙМ

Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии

Украина и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии, сообщили в... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T18:01+0300

2026-09-20T18:01+0300

2026-09-20T18:01+0300

энергетика

венгрия

украина

нафтогаз украины

mol

нефть

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Украина и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии, сообщили в воскресенье в компании "Нафтогаз Украины". "Группа "Нафтогаз" и компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".

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венгрия, украина, нафтогаз украины, mol, нефть