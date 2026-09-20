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Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области

Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области - 20.09.2026, ПРАЙМ

Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области

Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T16:00+0300

2026-09-20T16:00+0300

2026-09-20T16:00+0300

происшествия

россия

ростовская область

железные дороги

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - ПРАЙМ. Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. "Двадцатого сентября в 13.26 на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. "В связи с этим в пути задерживаются четыре пассажирских поезда до одного часа", - уточняется в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.

ростовская область

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россия, ростовская область, железные дороги