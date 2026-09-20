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Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области
Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области - 20.09.2026, ПРАЙМ
Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области
Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T16:00+0300
2026-09-20T16:00+0300
происшествия
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - ПРАЙМ. Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. "Двадцатого сентября в 13.26 на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. "В связи с этим в пути задерживаются четыре пассажирских поезда до одного часа", - уточняется в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.
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россия, ростовская область, железные дороги
Происшествия, РОССИЯ, Ростовская область, железные дороги
16:00 20.09.2026
 
Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области

Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне Двойная — Ельмут в Ростовской области

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - ПРАЙМ. Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
"Двадцатого сентября в 13.26 на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.
В результате схода нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет. К месту происшествия направлены восстановительные поезда.
"В связи с этим в пути задерживаются четыре пассажирских поезда до одного часа", - уточняется в сообщении.
Причины произошедшего устанавливаются.
 
ПроисшествияРОССИЯРостовская областьжелезные дороги
 
 
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