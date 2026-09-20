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Памфилова заявила, что вброс бюллетеней в Коми мог быть провокацией - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Памфилова заявила, что вброс бюллетеней в Коми мог быть провокацией
Памфилова заявила, что вброс бюллетеней в Коми мог быть провокацией - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова заявила, что вброс бюллетеней в Коми мог быть провокацией
Есть основания полагать, что случай со вбросом бюллетеней на избирательном участке в Коми был провокацией, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:20+0300
2026-09-20T11:20+0300
общество
россия
коми
элла памфилова
госдума
цик
выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Есть основания полагать, что случай со вбросом бюллетеней на избирательном участке в Коми был провокацией, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. "Хочу сказать несколько слов о вчерашнем происшествии, которое мы с вам разбирали, о том что в республике Коми… вчера было выявлено, если точно, 48 бюллетеней, где заранее были просчитаны галочки в пользу одной из партий… Я сейчас категорично ничего не могу утверждать, но в процессе расследования того, что произошло, есть основания, есть вероятность того, что это могла быть провокация. Есть основания утверждать, что это есть. Ничего не утверждаю, дождемся, когда все будет до конца расследовано", - сказала она. В субботу Памфилова сообщила, что Органы внутренних дел проводят проверку сообщений о вбросе бюллетеней на избирательном участке в Коми, где выявлены бюллетени с уже проставленной отметкой за одну из партий. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, коми, элла памфилова, госдума, цик, выборы
Общество , РОССИЯ, КОМИ, Элла Памфилова, Госдума, ЦИК, Выборы
11:20 20.09.2026
 
Памфилова заявила, что вброс бюллетеней в Коми мог быть провокацией

Памфилова: есть основания полагать, что вброс бюллетеней в Коми был провокацией

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Есть основания полагать, что случай со вбросом бюллетеней на избирательном участке в Коми был провокацией, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
"Хочу сказать несколько слов о вчерашнем происшествии, которое мы с вам разбирали, о том что в республике Коми… вчера было выявлено, если точно, 48 бюллетеней, где заранее были просчитаны галочки в пользу одной из партий… Я сейчас категорично ничего не могу утверждать, но в процессе расследования того, что произошло, есть основания, есть вероятность того, что это могла быть провокация. Есть основания утверждать, что это есть. Ничего не утверждаю, дождемся, когда все будет до конца расследовано", - сказала она.
В субботу Памфилова сообщила, что Органы внутренних дел проводят проверку сообщений о вбросе бюллетеней на избирательном участке в Коми, где выявлены бюллетени с уже проставленной отметкой за одну из партий.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯКОМИЭлла ПамфиловаГосдумаЦИКВыборы
 
 
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