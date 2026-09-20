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Венесуэла подписала меморандум с французской нефтяной компанией - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Венесуэла подписала меморандум с французской нефтяной компанией
Венесуэла подписала меморандум с французской нефтяной компанией - 20.09.2026, ПРАЙМ
Венесуэла подписала меморандум с французской нефтяной компанией
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между государственной нефтяной компанией PDVSA и... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T10:15+0300
2026-09-20T10:15+0300
энергетика
нефть
венесуэла
pdvsa
totalenergies
франция
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МЕХИКО, 20 сен - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между государственной нефтяной компанией PDVSA и французской TotalEnergies, передает телеканал VTV. "Речь идет о стратегическом сотрудничестве в сфере углеводородов с французским нефтяным гигантом, представленным в 130 странах", - сообщили в эфире VTV, где показали кадры с церемонии во дворце Мирафлорес. В мероприятии, которое возглавила Родригес, приняли участие президент PDVSA Эктор Обрегон и старший вице-президент TotalEnergies по странам Америки Франсиско Хавьер Риего.
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нефть, венесуэла, pdvsa, totalenergies, франция
Энергетика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, TotalEnergies, ФРАНЦИЯ
10:15 20.09.2026
 
Венесуэла подписала меморандум с французской нефтяной компанией

Венесуэльская нефтяная компания PDVSA подписания меморандум с французской TotalEnergies

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МЕХИКО, 20 сен - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между государственной нефтяной компанией PDVSA и французской TotalEnergies, передает телеканал VTV.
"Речь идет о стратегическом сотрудничестве в сфере углеводородов с французским нефтяным гигантом, представленным в 130 странах", - сообщили в эфире VTV, где показали кадры с церемонии во дворце Мирафлорес.
В мероприятии, которое возглавила Родригес, приняли участие президент PDVSA Эктор Обрегон и старший вице-президент TotalEnergies по странам Америки Франсиско Хавьер Риего.
 
ЭнергетикаНефтьВЕНЕСУЭЛАPDVSATotalEnergiesФРАНЦИЯ
 
 
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