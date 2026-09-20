https://1prime.ru/20260920/yavka-873483858.html

Явка на выборы в Госдуму на участках в Киргизии составила 2619 человек

Явка на выборы в Госдуму на участках в Киргизии составила 2619 человек - 20.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборы в Госдуму на участках в Киргизии составила 2619 человек

Итоговая явка избирателей на выборах Госдумы РФ на участках в Киргизии составила 2619 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе посольства РФ в | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T19:00+0300

2026-09-20T19:00+0300

2026-09-20T19:00+0300

россия

общество

киргизия

госдума

выборы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873483858.jpg?1789920002

БИШКЕК, 20 сен - ПРАЙМ. Итоговая явка избирателей на выборах Госдумы РФ на участках в Киргизии составила 2619 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. "Всего проголосовали 2619 человек", - заявил представитель посольства. По его словам, больше всего людей пришли на участок в Бишкеке - 1311. На военной базе в Канте проголосовали 835 избирателей, в городе Ош - 260 человек и в войсковой части в Караколе - 213. Ранее в посольстве сообщили, что голосование продлилось ровно 12 часов и обошлось без каких-либо проблем или эксцессов. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , киргизия, госдума, выборы