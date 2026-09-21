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Рост в конце волатильной недели - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Рост в конце волатильной недели
Рост в конце волатильной недели - 21.09.2026, ПРАЙМ
Рост в конце волатильной недели
Российский рынок завершил основную торговую сессию пятницы ростом, частично отыграв снижение предыдущих дней. Индекс Мосбиржи прибавил 1,30%, до 2278,06 пункта, | 21.09.2026, ПРАЙМ
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2026-09-21T10:32+0300
рынок
сша
ормузский пролив
мосбиржа
ртс
газпром
мнения аналитиков
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок завершил основную торговую сессию пятницы ростом, частично отыграв снижение предыдущих дней. Индекс Мосбиржи прибавил 1,30%, до 2278,06 пункта, индекс РТС вырос на 1,67%, до 852,33 пункта. Лидерами роста выступили котировки акций "Газпрома", "Роснефти" и НОВАТЭКа. На наш взгляд, покупки поддержали сообщения в американских СМИ о возможных деловых соглашениях между Россией и США в рамках украинского урегулирования.В качестве сдерживающего фактора выступала нефть: к 19:00 мск пятницы ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до 104,32 доллара за баррель. Давление на котировки оказывали сообщения о предстоящем частичном восстановлении повреждённого саудовского нефтепровода "Восток — Запад". Вместе с тем, по данным Bloomberg, Saudi Aramco уведомила отдельных европейских клиентов об отмене октябрьских поставок, а судоходство через Ормузский пролив оставалось ограниченным. По нашему мнению, сохраняющиеся перебои с поставками будут поддерживать высокие цены на нефть и российский нефтегазовый сектор.В пятницу OFAC (Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США) продлило до 22 октября 2026 года лицензию, разрешающую переговоры и заключение условных соглашений о продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Продление даёт дополнительное время для согласования сделки, однако её завершение по-прежнему требует отдельного разрешения американского регулятора. На наш взгляд, это умеренно позитивная новость, хотя неопределённость относительно стоимости и условий продажи сохраняется.Пятница стала последним днём для покупки акций "Яндекса" с правом на получение дивидендов в размере 110 рублей на акцию. Реестр акционеров закроется 21 сентября. После отсечки ожидаем технической корректировки в бумагах. Скорость последующего восстановления будет зависеть от общего состояния рынка и ожиданий по финансовым результатам компании.Московская биржа с 18 сентября перевела акции "ЕвроТранса" с первого на третий уровень листинга и включила их в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Бумаги исключены из индексов потребительского сектора, широкого рынка, средней и малой капитализации. По нашему мнению, изменение статуса может ограничить спрос со стороны инвесторов, чьи стратегии предусматривают требования к уровню листинга.На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике нефти, данных Росстата по индексу потребительских цен и ожиданиях по ставке Банка России. Базовым сценарием мы считаем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2200–2350 пунктов в ближайшие недели.Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"
сша
ормузский пролив
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рынок, сша, ормузский пролив, мосбиржа, ртс, газпром, мнения аналитиков
Рынок, США, Ормузский пролив, Мосбиржа, РТС, Газпром, Мнения аналитиков
10:28 21.09.2026 (обновлено: 10:32 21.09.2026)
 
Рост в конце волатильной недели

Индекс Мосбиржи вырос до 2278 пунктов, лидерами стали "Газпром", "Роснефть", НОВАТЭК

Волатильность снижается, индекс ММВБ может нарисовать "двойное дно", - Владимир Кравчук, Газпромбанк
Волатильность снижается, индекс ММВБ может нарисовать двойное дно, - Владимир Кравчук, Газпромбанк
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Саид Керимханов аналитик Цифра брокер
Саид Керимханов
аналитик «Цифра брокер»
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок завершил основную торговую сессию пятницы ростом, частично отыграв снижение предыдущих дней. Индекс Мосбиржи прибавил 1,30%, до 2278,06 пункта, индекс РТС вырос на 1,67%, до 852,33 пункта. Лидерами роста выступили котировки акций "Газпрома", "Роснефти" и НОВАТЭКа. На наш взгляд, покупки поддержали сообщения в американских СМИ о возможных деловых соглашениях между Россией и США в рамках украинского урегулирования.
В качестве сдерживающего фактора выступала нефть: к 19:00 мск пятницы ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до 104,32 доллара за баррель. Давление на котировки оказывали сообщения о предстоящем частичном восстановлении повреждённого саудовского нефтепровода "Восток — Запад". Вместе с тем, по данным Bloomberg, Saudi Aramco уведомила отдельных европейских клиентов об отмене октябрьских поставок, а судоходство через Ормузский пролив оставалось ограниченным. По нашему мнению, сохраняющиеся перебои с поставками будут поддерживать высокие цены на нефть и российский нефтегазовый сектор.
В пятницу OFAC (Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США) продлило до 22 октября 2026 года лицензию, разрешающую переговоры и заключение условных соглашений о продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Продление даёт дополнительное время для согласования сделки, однако её завершение по-прежнему требует отдельного разрешения американского регулятора. На наш взгляд, это умеренно позитивная новость, хотя неопределённость относительно стоимости и условий продажи сохраняется.
Пятница стала последним днём для покупки акций "Яндекса" с правом на получение дивидендов в размере 110 рублей на акцию. Реестр акционеров закроется 21 сентября. После отсечки ожидаем технической корректировки в бумагах. Скорость последующего восстановления будет зависеть от общего состояния рынка и ожиданий по финансовым результатам компании.
Московская биржа с 18 сентября перевела акции "ЕвроТранса" с первого на третий уровень листинга и включила их в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Бумаги исключены из индексов потребительского сектора, широкого рынка, средней и малой капитализации. По нашему мнению, изменение статуса может ограничить спрос со стороны инвесторов, чьи стратегии предусматривают требования к уровню листинга.
На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике нефти, данных Росстата по индексу потребительских цен и ожиданиях по ставке Банка России. Базовым сценарием мы считаем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2200–2350 пунктов в ближайшие недели.

Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"

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