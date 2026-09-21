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Россия и Белоруссия разрабатывают документы для упрощения СПОТ

Россия и Белоруссия разрабатывают документы для упрощения СПОТ - 21.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия разрабатывают документы для упрощения СПОТ

Белоруссия и Россия разрабатывают документы союзного уровня, которые должны упростить процедуру в рамках системы подтверждения отправки товара (СПОТ) и улучшить | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:16+0300

2026-09-21T14:16+0300

2026-09-21T14:21+0300

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МИНСК, 21 сен - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия разрабатывают документы союзного уровня, которые должны упростить процедуру в рамках системы подтверждения отправки товара (СПОТ) и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров, заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский. "Разрабатываются сейчас совместные с Российской Федерацией документы союзного уровня, которые должны упростить эту процедуру и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров", - приводит его слова агентство Белта. Орловский напомнил, что Россия более трех месяцев применяет эту систему. "Мы видим, что определенные неудобства для белорусских экспортеров есть в части контроля на российско-белорусской границе. Но какой-то серьезной проблемы мы не видим", - сказал руководитель таможенного комитета. По его словам, лишь небольшое число машин, буквально 0,5%, не проходит границу и возвращается назад из-за отсутствия соответствующих документов. "Но в целом большой проблемы здесь мы пока не видим", - отметил Орловский. С 1 июня для российских импортеров начал действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания товаров. С 1 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС в рамках действия СПОТ начали уплачивать обеспечительный платеж, при этом импортеры товаров из Белоруссии начнут его вносить с 1 ноября текущего года, сообщали ранее в ФНС. В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). ФТС России, в свою очередь, проверяет этот QR-код. Целью создания системы являются предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты и обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров.

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