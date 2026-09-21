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Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1% - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1%
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1%
Мировые цены на нефть после открытия торгов растут более чем на 1%, до 104,42 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов растут более чем на 1%, до 104,42 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 1.11 мск цена фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 104,42 доллара за баррель.
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нефть, торги
Нефть, Торги
02:08 21.09.2026 (обновлено: 02:09 21.09.2026)
 
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1%

Цена нефти марки Brent на открытии выросла более чем на 1%, до $104,42

© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов растут более чем на 1%, до 104,42 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.11 мск цена фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 104,42 доллара за баррель.
 
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