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Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1%
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1%
Мировые цены на нефть после открытия торгов растут более чем на 1%, до 104,42 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T02:08+0300
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нефть
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов растут более чем на 1%, до 104,42 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 1.11 мск цена фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 104,42 доллара за баррель.
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нефть, торги
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1%
Цена нефти марки Brent на открытии выросла более чем на 1%, до $104,42
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов растут более чем на 1%, до 104,42 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.11 мск цена фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% относительно предыдущего закрытия - до 104,42 доллара за баррель.