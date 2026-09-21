https://1prime.ru/20260921/brent-873491128.html
Цена нефти марки Brent упала на 1%, до 102,16 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent упала на 1%, до 102,16 доллара за баррель - 21.09.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent упала на 1%, до 102,16 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent падает на 1%, до 102,16 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T04:12+0300
2026-09-21T04:12+0300
2026-09-21T04:12+0300
нефть
рынок
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent падает на 1%, до 102,16 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 4.01 мск цена упала на 1%, до 102,16 доллара за баррель. Ранее цена фьючерсов WTI также снизилась на 1%, упав до 95,12 доллара за баррель. После 4.01 мск она опускалась более чем на 2%.
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нефть, рынок
Цена нефти марки Brent упала на 1%, до 102,16 доллара за баррель
Цена нефти марки снизилась на 1%, до 102,16 доллара за баррель
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent падает на 1%, до 102,16 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.01 мск цена упала на 1%, до 102,16 доллара за баррель.
Ранее цена фьючерсов WTI также снизилась на 1%, упав до 95,12 доллара за баррель. После 4.01 мск она опускалась более чем на 2%.