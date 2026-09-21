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Более 140 тысяч человек остались без света в Донецке
Более 140 тысяч человек остались без света в Донецке - 21.09.2026, ПРАЙМ
Более 140 тысяч человек остались без света в Донецке
Более 140 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате отключения трансформаторных подстанций в девяти районах Донецка, идут работы по... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:03+0300
2026-09-21T13:03+0300
2026-09-21T13:05+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 21 сен – ПРАЙМ. Более 140 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате отключения трансформаторных подстанций в девяти районах Донецка, идут работы по восстановлению подачи энергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах частично обесточены 1 154 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остаются 141 533 абонента", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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донецк
Более 140 тысяч человек остались без света в Донецке
Кулемзин: более 140 тысяч абонентов остались без света в Донецке
ДОНЕЦК, 21 сен – ПРАЙМ. Более 140 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате отключения трансформаторных подстанций в девяти районах Донецка, идут работы по восстановлению подачи энергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах частично обесточены 1 154 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остаются 141 533 абонента", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.