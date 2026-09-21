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ЕАБР: рост экономики Белоруссии может превысить 2% по итогам года

ЕАБР: рост экономики Белоруссии может превысить 2% по итогам года - 21.09.2026, ПРАЙМ

ЕАБР: рост экономики Белоруссии может превысить 2% по итогам года

Рост экономики Белоруссии может превысить 2% по итогам года, говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:34+0300

2026-09-21T10:34+0300

2026-09-21T10:34+0300

мировая экономика

белоруссия

александр лукашенко

еабр

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МИНСК, 21 сен – ПРАЙМ. Рост экономики Белоруссии может превысить 2% по итогам года, говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). В августе эксперты ЕАБР прогнозировали, что рост ВВП Белоруссии в 2026 году по сравнению с 2025 годом составит выше 1,5%. "При отсутствии новых шоков рост экономики Беларуси может превысить наш прогноз и составить более 2% по итогам 2026 года", - говорится в обзоре, опубликованном в Telegram-канале ЕАБР. Там отмечается, что рост экономики Белоруссии составил 1,9% в годовом выражении январе-августе после 2,1% в годовом выражении в январе-июле. Поясняется, что замедление связано с выравниванием сроков уборки зерна: расширение сельскохозяйственного производства замедлилось до 6,5% год к году после 12,9% год к году. Также на замедление повлияло охлаждением активности в промышленности и строительстве. Между тем экономику поддерживает потребительский спрос, констатировали эксперты ЕАБР. В макрообзоре отмечается, что розничный товарооборот вырос на 8,4% год к году после 8,1%, чему способствует увеличение реальных располагаемых доходов на 8,1% в годовом выражении за январь-июль. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре прошлого года подписал указ, которым утвердил прогноз развития страны на 2026 год, предполагающий рост ВВП на 2,8% и инфляцию не более 7%. ВВП Белоруссии за 2025 год вырос на 1,3%.

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мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, еабр